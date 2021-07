Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Nibali prende e se ne va in fuga: ci sono anche van Aert e van der Poel

TOUR DE FRANCE - È la tappa più lunga del Tour, con arrivo in discesa dopo 5 GPM. Terrine fertile per Vincenzo Nibali che entra nella fuga buona, anche se nell'azione in testa ci sono anche corridori come Asgreen, Simon Yates, Gilbert, van Aert e van der Poel.

