Geraint Thomas, poi è toccato a Miguel Ángel López, Roglic e Haig, fino allo scontro durissimo tra Caleb Ewan e Sagan all'ultima curva di giornata. Qualche ritiro e tanti feriti. Uno di questi proprio Primoz Roglic, che ha lasciato sul piatto più di un minuto. Il corridore sloveno è caduto a 10 km dal traguardo dopo essersi trauma al coccige. Una catastrofe. Corridori ovunque dopo una serie impressionante di cadute. Il primo è stato, poi è toccato a Miguel Ángel López, Roglic e Haig, fino allo scontro durissimo traall'ultima curva di giornata. Qualche ritiro e tanti feriti. Uno di questi proprio, che ha lasciato sul piatto più di un minuto. Il corridore sloveno è caduto a 10 km dal traguardo dopo essersi toccato con Colbrelli , e ha concluso la tappa grazie all'aiuto dei proprio compagni di squadra, perdendo però molto tempo in chiave classifica generale . In fin dei conti poteva andare molto peggio per Roglic perché, una volta in ospedale, non sono state riscontrate fratture per sua fortuna. Anche se lo sloveno ha rimediato un

Kruijswijk che ha riportato una ferita profonda al dito, ma che non dovrebbe ostacolarlo per essere al via nella prossima. Si è invece ritirato Robert Gesink che era stato buttato giù da Geraint Thomas in avvio di tappa. Per l'olandese Si è fatto male ancheche ha riportato una ferita profonda al dito, ma che non dovrebbe ostacolarlo per essere al via nella prossima. Si è invece ritiratoche era stato buttato giù da Geraint Thomas in avvio di tappa. Per l'olandese una commozione cerebrale e una possibile frattura alla clavicola destra (ancora da valutare).

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria IERI A 00:54

Roglic, che botto dopo il contatto con Colbrelli: Tour già finito?

Classifiche e risultati

A proposito di Geraint Thomas, per sua fortuna, il gallese non ha rimediato fratture, ma aveva riportato una lussazione alla spalla destra, immediatamente ridotta dopo la caduta. Ecco perché Geraint Thomas ci ha messo un pochino a ritrovare il contatto con la bici dopo il tonfo. Altro uomo importante, finito per terra, è stato Jack Haig che è stato costretto al ritiro. Il corridore della Bahrain Victorious è caduto a 4 km dal traguardo, riportando una commozione cerebrale e un trauma alla clavicola destra.

Caduta Geraint Thomas, riparte ma deve inseguire

Simon Clarke che però ha una semplice contusione muscolare. Abrasioni per Sagan, mentre è stato costretto al ritiro anche Caleb Ewan dopo la frattura Trauma lombare anche perperò ha una semplice contusione muscolare. Abrasioni per, mentre è stato costretto al ritiro anchedopo la frattura alla clavicola destra

Scontro pazzesco Ewan-Sagan all'ultima curva: rivivi la volata

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11