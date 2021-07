Alepcin Fenix che è riuscita a vincere sia al Giro che al Tour de France, nonostante sia la prima stagione in cui partecipa nei Grandi Giri. Tim Merlier ha conquistato una tappa del Giro e una del Tour (van der Poel una tappa al Tour ( De Bondt proprio alla Corsa Rosa. Insomma, un 2021 da incorniciare per il team belga che ha fatto sapere nelle ultime ore di aver messo nero su bianco i rinnovi di Oscar Riesebeek e Kristian Sbaragli. È una stagione esaltante per l'che è riuscita a vincere sia al Giro che al Tour de France, nonostante sia la prima stagione in cui partecipa nei Grandi Giri. Timha conquistato una tappa del Giro e una del Tour ( a Pontivy ), Mathieuuna tappa al Tour ( sul Mûr-de-Bretagne ) e ha passato 6 giorni in maglia gialla (ora sta pensando addirittura di continuare fino a Parigi ) più la classifica dei traguardi volanti con Driesproprio alla Corsa Rosa. Insomma, un 2021 da incorniciare per il team belga che ha fatto sapere nelle ultime ore di aver messo nero su bianco i rinnovi di Oscare Kristian

I due corridori si sono messi mostra all'interno del team e, anche se poco vincenti, fanno girare bene la squadra. Sia Riesebeek che Sbaragli hanno prolungato il proprio contratto fino al 2023. Sbaragli lo abbiamo visto, inoltre, prezioso nel treno per Philipsen e Merlier per le volate di gruppo. Lui che un tempo faceva le volate per sé (vinse una tappa alla Vuelta nel 2015), ma che è stato bravo a ricostruirsi come parte essenziale di un treno, trovando addirittura spazio nella squadra di Mathieu van der Poel.

