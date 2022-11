Non è una notizia ufficiale, ma è stato lo stesso van der Poel a confermare che - tendenzialmente - il Tour de France avrà priorità su ogni cosa, pensando al 2023 dei Grandi Giri.

Penso che sia meglio per me concentrarmi solo su un Grande Giro. Non farò mai “doppietta” come nel 2022? Non dico mai mai, ma il prossimo anno il focus sarà sul completamento sul Tour de France. È quasi certo che sarà in Francia. [WielerFlits]

