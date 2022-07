La seconda settimana del Tour riparte con la vittoria di Magnus Cort Nielsen a Megève . In realtà non cambia nulla in classifica, conche resta leader della generale e della classifica giovani (maglia bianca indossata da).leader assoluto della classifica a punti, mentreresta per un altro giorno a pois (c'erano solo 9 punti a disposizione). Nella classifica a squadra, laguadagna qualcosa sulla Jumbo Visma.