Vingegaard che ha atteso Pogacar dopo la caduta Stefan Bissegger e Olivier Le Gac. Il primo è uno dei favoriti per la vittoria della crono, ma Bissegger a questo Tour è stato un po' sfortunato considerando quanto gli è capitato a Copenaghen ( Non soloche ha attesodopo la caduta dello sloveno nella discesa dopo il Col de Spandelles , nella tappa dell'Hautacam vinta proprio da Vingegaard . Durante la crono finale di Rocamadour , una crono lunga 40,7 km, si consuma un altro bel gesto di fair play tra corridori. Protagonisti. Il primo è uno dei favoriti per la vittoria della crono, ma Bissegger a questo Tour è stato un po' sfortunato considerando quanto gli è capitato a Copenaghen ( due cadute nella crono iniziale ). Anche questa volta deve fare i conti con il fato e deve fare i conti soprattutto con la rottura del cambio. Riparte con una bici nuova, senza borraccia e, con il grande caldo, finisce per andare in crisi.

Bissegger fatica proprio ad andare su, un po' per la frustrazione di un nuovo problema meccanico, un po' per la sete. Lo svizzero incrocia poi le strade di Le Gac, corridore della Groupama-FDJ, che faceva la sua crono 'senza strafare' considerando la sua classifica, e gli chiede 'aiuto'. Prontamente Le Gac fornisce la sua borraccia all'avversario per dargli un minimo di conforto. Bissegger finirà poi la sua prova con un ritardo di 4'10'' su Filippo Ganna. Altro che vincere la crono...

Ancora problemi per Bissegger: deve fermarsi e cambiare bici

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli.

