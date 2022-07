Warren Barguil, grande protagonista - due giorni fa - nella Quintana e Vingegaard. Tappa comunque importante, quella, per la maglia a pois del Tour 2017, considerando che Barguil è transitato per primo sul Galibier, la vetta più alta di questa edizione. Ecco che il francese ha dovuto abbandonare però per la sua positività al covid. Ce lo aspettavamo molto combattivo nei prossimi giorni sui Pirenei. Altro ritiro importante al Tour de France. È costretto a salutare, grande protagonista - due giorni fa - nella tappa del Col du Granon , con il corridore dell'Arkéa Samsic che ha sfiorato di poco la vittoria, prima del rientro di. Tappa comunque importante, quella, per la maglia a pois del Tour 2017, considerando che Barguil è transitato per primo sul, la vetta più alta di questa edizione. Ecco che il francese ha dovuto abbandonare però per la sua positività al covid. Ce lo aspettavamo molto combattivo nei prossimi giorni sui

sesto abbandono causa covid di questo Tour de France. Sono Jungels e Majka, ma entrambi sono rimasti in corsa perché Quello di Barguil è ildi questo Tour de France. Sono andati a casa per lo stesso problema anche Bouchard (AG2R Citroën), Laegen e George Bennett (UAE Emirates), Guillaume Martin (Cofidis) e Durbridge (BikeExchange Jayco). Sono risultati positivi in queste prime due settimane anche, ma entrambi sono rimasti in corsa perché positivi ma “con bassa carica virale”

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

