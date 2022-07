George Bennett perché Tadej Pogacar che, comunque, è regolarmente in corsa. Si tratta di Rafal Majka, il gregario più prezioso dello sloveno essendo il suo ultimo uomo in salita. Visto i due positivi in pochi giorni, sono stati fatti tamponi a tutti i corridori dell'UAE Emirates ed è emersa anche la positività del polacco. Ma perché è regolarmente in corsa? Lo permette il protocollo, essendo un caso simile a quello di Jungels che iniziò il suo Tour da positivo in quel di Copenaghen. Qualche giorno dopo, poi, lo si è visto invece trionfare Terremoto in casa UAE Emirates. Non solo Laengen nei giorni scorsi , questa mattina non è ripartito ancheperché positivo al covid . Ma c'è stato un terzo positivo nella squadra diche, comunque, è regolarmente in corsa. Si tratta di, il gregario più prezioso dello sloveno essendo il suo ultimo uomo in salita. Visto i due positivi in pochi giorni, sono stati fatti tamponi a tutti i corridori dell'UAE Emirates ed è emersa anche la positività del polacco. Ma perché è regolarmente in corsa? Lo permette il protocollo, essendo un caso simile a quello diche iniziò il suo Tour da positivo in quel di Copenaghen. Qualche giorno dopo, poi, lo si è visto invece trionfare nella tappa di Châtel

E allora perché è in corsa? Non parliamo di test rapidi, ma di tamponi molecolari che analizzano anche la carica virale di un eventuale positivo. Come accadde per Jungels, positivo ma non contagioso, lo stesso riscontro abbiamo avuto per Majka che nonostante sia positivo, non ha una carica virale da contagiare altre persone. Il protocollo anti-covid del Tour dà quindi questa possibilità per ogni positivo, ecco perché - invece - sono andati a casa in mattina Bennett e Durbridge. E non basta essere asintomatici come capitato a Guillaume Martin che, comunque, è dovuto andare a casa perché il suo tampone dava un risultato di “altamente contagioso”.

Majka finisce il suo lavoro: il cenno a Pogacar, tocca allo sloveno

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

