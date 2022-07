Caleb Ewan ce la fa e quel che ha fatto oggi sa davvero di impresa. Dopo la botta della tappa precedente, con voleva combattere, perché questo Tour non è finito e il suo Tour continua dopo la ce la fa e quel che ha fatto oggi sa davvero di impresa. Dopo la botta della tappa precedente, con trauma contusivo a spalla e ginocchio , si era ipotizzato addirittura il ritiro per il corridore australiano. Un corridore che, onestamente, se può tornare a casa lo fa quasi sempre. Invece, questa volta, Caleb Ewan ci ha provato,, perché questo Tour non è finito e il suo Tour continua dopo la tappa di Mende . Ma è stata più dura del previsto visto i continui attacchi sulla prima Côte di giornata, la Côte de Saint-Just-Malmont. È stata una lenta agonia per Caleb Ewan che si è ritrovato dopo pochi km già a pedalare da solo davanti al 'camion scopa'.

Sembrava quasi potesse ritirarsi, da solo, sperduto. Si è ritrovato anche a 14' di ritardo. Dopo la seconda ascesa, con il gruppo che si è rialzato per far partire la fuga (ai -153 km), la Lotto Soudal ha deciso di salvare il soldato Caleb Ewan fermando ben tre corridori. Wellens, Frison e Janse Van Rensburg. Una decisione comunque difficile da prendere, col rischio di far finire fuori tempo massimo ben quattro corridori anziché uno soltanto. Ma, come detto, Caleb Ewan oggi voleva combattere e ha combattuto. È arrivato al traguardo di Mende con 39'07 di ritardo (il tempo massimo era +48'46''). E il suo Tour non è ancora finito...

Le parole di Caleb Ewan

Giornata dura, mi ero staccato dopo 10 km

Giornata durissima onestamente. Mi sono staccato dopo dieci km, quindi ho fatto quasi tutta la tappa ad inseguire. Ancora molto difficile per me, spero di migliorare presto perché non posso fare molti giorni come oggi. Onestamente ho cercato di impostare un mio ritmo, sperando che il gruppo si sarebbe rialzato, ma hanno continuato ad attaccare per un bel po’. Quando hanno rallentato, quindi, avevo già 10' di ritardo. A quel punto era impossibile per me rientrare

Pogacar all'arrembaggio! Due attacchi a oltre 180 km dalla fine

Vincere una tappa?

Se starò come oggi, non penso di avere grandi possibilità. Poi vediamo, al Tour le cose cambiano in fretta. Ieri mi sentivo bene, almeno fino alla caduta. Oggi ne ho pagato le conseguenze, ma chissà, magari domani potrei stare meglio, oppure no, non so. Magari starò meglio sui Pirenei, sempre che ci arrivi… Comunque, continuerò a lottare e vediamo che succede

Matthews rimonta Bettiol e vince in solitaria: rivivi l'arrivo

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

