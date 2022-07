Pogacar aveva detto in mattinata che sarebbe stata dura Vingegaard c'è e c'è sempre. La notizia, se vogliamo, è che non c'era la Jumbo Visma. A 182 km dal traguardo, il danese aveva perso tre compagni di squadra, sull'ultima salita era invece da solo con Pogacar che aveva ancora a disposizione Majka e McNulty. Qualcosa sta cambiando? I Pirenei ce lo diranno, anche se lo sloveno dovrà inventarsi qualcosa perché deve recuperare 142 secondi al proprio avversario. Tutti gli altri hanno perso, anche se parliamo di secondi. Geraint Thomas, Bardet, Yates, Quintana, Gaudu. Segnale che questi potranno giocarsi al massimo un posto sul podio. Occhio al rientro invece di Meintjes al 7° posto grazie alla fuga. Fuga di 23 dove c'era anche il nostro Alberto Bettiol. Che beffa per il toscano che, sulla salita, era partito secco a riprendere Matthews. Troppo lo sforzo per il corridore dell'Education EasyPost che ha però subito il contro sorpasso dell'australiano che trova la sua 4a vittoria in carriera al Tour. Spaziale. aveva detto in mattinata che sarebbe stata dura guadagnare qualcosa in questa tappa , lui però ci ha provato perché non si può mai sapere come sta l'avversario... Primo attacco, addirittura, a 182 km dall'arrivo. Poi sulla salita finale, mac'è e c'è sempre. La notizia, se vogliamo, è che non c'era la. A 182 km dal traguardo, il danese aveva perso tre compagni di squadra, sull'ultima salita era invece da solo con Pogacar che aveva ancora a disposizione Majka e McNulty. Qualcosa sta cambiando? Ice lo diranno, anche se lo sloveno dovrà inventarsi qualcosa perché deve recuperare 142 secondi al proprio avversario. Tutti gli altri hanno perso, anche se parliamo di secondi.. Segnale che questi potranno giocarsi al massimo un posto sul podio. Occhio al rientro invece dial 7° posto grazie alla fuga. Fuga di 23 dove c'era anche il nostro. Che beffa per il toscano che, sulla salita, era partito secco a riprendere. Troppo lo sforzo per il corridore dell'Education EasyPost che ha però subito il contro sorpasso dell'australiano che trova la sua 4a vittoria in carriera al Tour. Spaziale.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Jonas Vingegaard 55h3'101'' 2. Tadej Pogacar +2'22'' 3. Geraint Thomas +2'43'' 4. Romain Bardet +3'01'' 5. Adam Yates +4'06'' 6. Nairo Quintana +4'15'' 7. Louis Meintjes +4'24'' 8. David Gaudu +4'24'' 9. Tom Pidcock +8'49'' 10. Enric Mas +9'58'' 11. Aleksandr Vlasov +10'32'' 12. Aleksey Lutsenko +11'23''

Pogacar attacca Vingegaard ai -182, poi 23 in fuga con Bettiol

Bagarre già dal km 0 per entrare nella fuga. Damiano Caruso ci prova a più riprese, lui come altri della Bahrain Victorious, ma il momento clou è a 182 km dal traguardo, quando Pogacar prova anch'esso una fiammata sulla Côte de Saint-Just-Malmont. Lo sloveno vede Vingegaard dietro e ci prova, van Aert gli si incolla alla ruota, ma in due pedalate rientra anche il danese. Il gruppo però si spacca su questa accelerazione e Vingegaard perde diversi compagni di squadra. Comincia a scricchiolare la Jumbo Visma? Si staccano infatti Roglic, Van Hooydonck e Benoot, mentre affondano già corridori come Jakobsen e Caleb Ewan. Il gruppo Roglic finisce a oltre 3', con Vingegaard accompagnato da 4 compagni di squadra contro i 3 di Pogacar. In sostanza, annullata la superiorità numerica degli ultimi giorni. Ai -153 km dal traguardo, però, parte la fuga e il gruppo si rialza, cosa che permette a tutti di rientrare (tranne Caleb Ewan atteso comunque da tre compagni). All'attacco vanno in 23: c'è Bettiol, ma anche corridori come Pinot, Soler, Daniel Martínez, Cosnefroy, Küng, Kämna, Geschke, Luis León Sánchez, Uran, Fuglsang, Matthews, Meintjes e Bonnamour.

Pogacar all'arrembaggio! Due attacchi a oltre 180 km dalla fine

Matthews contro Bettiol: vince l'australiano

La Jumbo Visma ora controlla, mentre la fuga accumula un vantaggio di 10 minuti con Meintjes che comincia a sognare la maglia gialla. Geschke si prende i punti della Côte de Grandrieu, ma poi scoppia la bagarre con un primo attacco di Michael Matthews. Lo raggiungono Kron, Großschartner e Luis León Sánchez. Gli altri compagni di fuga sono beffati, ma Küng e Bettiol fanno il forcing per far rientrare Pinot e Uran.

Che sfortuna per Kron: fora e va lungo in curva mentre era in fuga

Ecco l'ultima salita: Matthews, Großschartner e Luis León Sánchez contano 25'' di vantaggio sugli inseguitori. Da dietro parte però deciso Bettiol che raggiunge Matthews a 2,9 km dal traguardo: il corridore dell'Education EasyPost attacca, ma Matthews è bravo ad andare del suo passo senza strafare. Piazza poi il contro sorpasso prima dello scollinamento e l'australiano se ne va in solitaria trovando un clamoroso successo, costringendo Bettiol al 2° posto.

Matthews rimonta Bettiol e vince in solitaria: rivivi l'arrivo

Pogacar ci riprova, Vingegaard risponde

Il gruppo viaggia tranquillo fino alla Côte de la Fage, quando approccia la penultima salita con più di 14' di ritardo. In quel momento si mette Roglic a fare l'andatura e lo sloveno comincia a far male. Pogacar e Geraint Thomas perdono compagni di squadra, si staccano Lutsenko e Vlasov. Dopo tocca a van Aert che manda in difficoltà Pidcock. Nella discesa rientrano quasi tutti, ma si continua a far fatica. Sulla salita finale, la Côte de la Croix Neuve, Vingegaard resta solo, ma il danese controlla ottimamente Pogacar che prova due fiammate, che non servono però per staccare la maglia gialla. Si staccano tutti gli altri, compresi Geraint Thomas e Bardet in lotta per il podio. Niente da fare per Pogacar e la sua rimonta, tutti rinviato ai Pirenei.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Michael Matthews 4h30'53'' 2. Alberto Bettiol +15'' 3. Thibaut Pinot +34'' 4. Marc Soler +50'' 5. Patrick Konrad +58'' 6. Jakob Fuglsang +58'' 7. Felix Großschartner +1'06'' 8. Lennard Kämna +1'12'' 9. Simon Geschke +1'12'' 10. Louis Meintjes +1'12'' 23. Tadej Pogacar +12'34'' 24. Jonas Vingegaard +12'34'' 25. David Gaudu +12'51'' 26. Geraint Thomas +12'51'' 27. Nairo Quintana +12'51'' 28. Adam Yates +12'56'' 29. Aleksandr Vlasov +13'00'' 30. Romain Bardet +13'00'' 31. Enric Mas +13'00''

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

