39 gradi. Questa la temperatura che per lunghi trattati ha accompagno i corridori nella Rodez-Carcassonne, una delle tappe più lunghe di questa edizione del Tour de France (202,5 km) ma, soprattutto, una delle tappe più calde dell'anno. Faceva così caldo che, oltre alle precauzioni prese dalle squadre (più borracce, ghiaccio, alimenti freschi), è dovuta intervenire anche l'ASO con qualche mossa per la sicurezza. Sì perché con questo caldo, nella Regione dell'Occitania, l'asfalto delle strade rischiava di fondere. La temperatura della strada, infatti, ha raggiunto e superato anche i 60° in alcune aree particolarmente esposte. Ecco perché, sin dal primo mattino, si sono visti dei camion pieni d'acqua da riversare sulle strade.

Perché questo escamotage?

Durante un'ondata di caldo come quella che ci aspettiamo, con temperature superiori ai 39 gradi, la temperatura dell’asfalto è superiore. Si arriva a 60 gradi. Il record è del 2010, quando toccammo 63 gradi, ma questo fine settimana potremmo anche superarlo, quindi ci stiamo mobilitando con i pompieri per affrontare la situazione. In alcuni punti l’asfalto inizierà a squagliarsi, anche se non sarà così ovunque, ma diventerà comunque più morbido. Penso che tutti possiamo immaginare cosa potrebbe succedere a quel punto. [André Bancala, responsabile della sicurezza stradale di ASO all'agenzia AFP]

La soluzione è di versarci dell’acqua sopra. Avremo dei veicoli con 10.000 litri di acqua lungo la strada, con le autorità locali che ci aiuteranno a rinfrescare l’asfalto. Ma bisognerà farlo al momento giusto, perché se lo fai troppo presto non ci mette molto a riscaldarsi di nuovo e se lo fai troppo tardi il gruppo rischia di affrontare una strada bagnata. Dovrà essere fatto circa 15 minuti prima del passaggio

10 mila litri d'acqua con l'intento di abbassare la temperatura dell'asfalto e impedire così che lo stesso fondesse, cosa che avrebbe creato non pochi problemi alla sicurezza dei corridori. Anche se, è cronaca di questa giornata, sono da registrare diverse cadute nella parte finale di tappa, Sono stati utilizzati veicoli dacon l'intento di abbassare la temperatura dell'asfalto e impedire così che lo stesso fondesse, cosa che avrebbe creato non pochi problemi alla sicurezza dei corridori. Anche se, è cronaca di questa giornata, sono da registrare diverse cadute nella parte finale di tappa, compresa quella della maglia gialla di Vingegaard

