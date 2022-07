van Aert, Politt e Honoré, Vingegaard che in mattinata ha perso Roglic, Kruijswijk. Poi è stato lo stesso Vingegaard a cadere. Dopo la sfilza di cadute, le squadre dei passisti veloci hanno provato a staccare gli sprinter puri. Non ci sono riusciti totalmente, con i soli Jakobsen e Caleb Ewan distanziati. Sull'ultimo GPM, però, ci hanno provato Gougeard e Benjamin Thomas che hanno tirato dritto dopo lo scollinamento. Benjamin Thomas ha dato davvero filo da torcere all'intero gruppo, tanto che il corridore della Cofidis è stato ripreso solo a 500 metri dal traguardo. Poi da lì è stata volata, con la sfida Mads Pedersen, van Aert e Philipsen. I primi Philipsen che era ancora a secco. 8° Mozzato, 9° Pasqualon: l'Italia che resta invece a digiuno. Volata doveva essere e volata è stata a Carcassonne. Ma ne sono successe di ogni per arrivarci. Si è partiti con una fuga a 198 km con poi il belga ci ha ripensato , lo sforzo sarebbe stato troppo grande e c'è da portare comunque Vingegaard a Parigi. Non una giornata tanto felice, appunto, perche in mattinata ha perso sempre alle prese con i problemi alla schiena , e durante la corsa ha visto l'abbandono di. Poi è stato lo stesso Vingegaard a cadere. Dopo la sfilza di cadute, le squadre dei passisti veloci hanno provato a staccare gli sprinter puri. Non ci sono riusciti totalmente, con i solidistanziati. Sull'ultimo GPM, però, ci hanno provatoche hanno tirato dritto dopo lo scollinamento. Benjamin Thomas ha dato davvero filo da torcere all'intero gruppo, tanto che il corridore della Cofidis è stato ripreso solo a 500 metri dal traguardo. Poi da lì è stata volata, con la sfida Mads Pedersen, van Aert e Philipsen. I primi due avevano già vinto , questa volta è toccata ache era ancora a secco. 8°, 9°: l'Italia che resta invece a digiuno.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Jasper Philipsen 4h27'27'' 2. Wout van Aert st 3. Mads Pedersen st 4. Peter Sagan st 5. Danny van Poppel st 6. Dylan Groenewegen st 7. Florian Sénéchal st 8. Luca Mozzato st 9. Andrea Pasqualon st 10. Fred Wright st 12. Tadej Pogacar st 23. Jonas Vingegaard st

Van Aert in fuga a 198 km dal traguardo, poi cade Vingegaard

Solita bagarre per andare in fuga ma, a sorpresa, parte Wout van Aert a 198 km dal traguardo senza aspettare la possibile volata finale. Con lui anche Politt (Bora Hansgrohe) e Honoré (Quick Step Alpha Vinyl), con il danese più in versione stopper che a cercare la vittoria di tappa. Soprattutto in una giornata molto negativa, visto che Morkov si stacca subito dal gruppo, flirtando con il carro scopa. In tre contro il gruppo si fa dura e, a 161 km dal traguardo, van Aert si rialza facendosi riprendere. Alpecin Deceuninck, BikeExchange Jayco e Trek Segafredo a fare l'andatura nel plotone per non far andare la fuga a oltre 2', ma occhio alle cadute.

Vingegaard ne perde un altro! Kruijswijk cade, clavicola ko e ambulanza

Prima Doull, poi Fuglsang e, soprattutto, Kruijswijk che è costretto a lasciare il Tour dopo una botta alla clavicola. Fuori un altro per Vingegaard che aveva perso anche Roglic... Lo stesso Vingegaard finisce a terra poco dopo, con il danese che riesce comunque rientrare.

Giù anche Vingegaard! A terra con Benoot, panico per ripartire

Benjamin Thomas cerca il numero, ma Philipsen vince la volata

Sulla salita della Côte des Cammazes, Giulio Ciccone impone un ritmo importante per far staccare i velocisti puri. E ce la fa: si staccano Jakobsen, Caleb Ewan, Mozzato e Groenewegen, bravo invece Dainese a rimanere con Philipsen e van Aert. Allo scollinamento, intanto, provano ad andarsene Benjamin Thomas e Gougeard. Nella discesa i due guadagnano subito 20'' sul gruppo e da dietro rientrano i vari Mozzato e Groenewegen, non Jakobsen e Caleb Ewan che sono ormai sfiniti. Diventa quindi una questione tra il gruppo e i due “fuggitivi”, con Benjamin Thomas ripreso soltanto a 500 metri dal traguardo. Scatta la volata con Mads Pedersen deciso, ma il danese viene rimontato da van Aert e Philipsen, con il corridore dell'Alpecin Deceuninck che riesce finalmente a sbloccarsi. Per van Aert è il quarto secondo posto del suo Tour.

Caldo infernale al Tour, Contador si rovescia addosso una borraccia

La classifica dopo 15 tappe

Corridore Tempo 1. Jonas Vingegaard 59h58'28'' 2. Tadej Pogacar +2'22'' 3. Geraint Thomas +2'43'' 4. Romain Bardet +3'01'' 5. Adam Yates +4'06'' 6. Nairo Quintana +4'15'' 7. Louis Meintjes +4'24'' 8. David Gaudu +4'24'' 9. Tom Pidcock +8'49'' 10. Enric Mas +9'58'' 11. Aleksandr Vlasov +10'32'' 12. Alexey Lutsenko +11'23''

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

