Jonas Vingegaard, infatti, ha perso in un colpo solo Roglic e Kruijswijk. Lo sloveno si era ritirato ancor prima che la frazione di Carcassonne avesse inizio, Doveva essere una giornata tranquilla, con arrivo in volata. L'arrivo in volata c'è stato, con il successo di Jasper Philipsen , ma non è stata per nulla una giornata tranquilla. Soprattutto in casa Jumbo Visma., infatti, ha perso in un colpo solo. Lo sloveno si era ritirato ancor prima che la frazione di Carcassonne avesse inizio, per i problemi alla schiena , il neerlandese è caduto durante la tappa, fratturandosi la clavicola. E, come se non bastasse, anche lo stesso Vingegaard è caduto poco dopo. Fortunatamente senza conseguenze, ma che rischio, soprattutto lato psicologico

Una piccola caduta per me, ma sto bene

Ho avuto una piccola caduta, ma sto bene. Ho alcune ferite al fianco sinistro, sono caduto a terra, ma mi sono rialzato subito. Ho un po' di dolore, ma è sempre così dopo una caduta. Anche Tiesj Benoot è caduto con e spero che sia tutto a posto

Kruijswijk e Roglic perdite importanti: che giornata di m***

La perdita di Kruijswijk e Roglic è di gran lunga la peggiore notizia della giornata. Entrambi sono stati compagni di squadra importanti per me. È stata proprio una giornata di merda! Questo ovviamente cambierà le cose per la nostra strategia in futuro. Per noi è uno svantaggio, ma continueremo a lottare fino a Parigi

