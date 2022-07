Froome comunque felice quello che arriva ai microfoni dopo il Pidcock e Meintjes, senza nessun rimpianto, dice Froome che però ci vuole riprovare e ritrovare le sensazioni di un tempo. È uncomunque felice quello che arriva ai microfoni dopo il 3° posto sull'Alpe d'Huez . Erano anni che non era così competitivo a questi livelli e, per lui, essere stato là davanti a giocarsi la tappa è comunque un motivo di soddisfazione dopo tante problematiche. 3° dietro a, senza nessun rimpianto, dice Froome che però ci vuole riprovare e ritrovare le sensazioni di un tempo.

Le parole di Froome

Ho cercato la mia fortuna nella fuga, ma ha vinto Pidcock. Gli faccio le mie congratulazioni, ha fatto una tappa incredibile a partire dalla discesa. Io non ho nessun rimpianto per oggi. Mi sarebbe piaciuto alzare le braccia al cielo e provare a vincere la tappa dell'Alpe d'Huez. Ho dato tutto quello che avevo oggi. Dopo i 3 anni passati, tornare dal mio incidente e chiudere 3° in una tappa al Tour mi fa sentire molto felice. Non so quali sono i miei limiti, ma continuerò a provare a migliorarmi per tornare di nuovo sulla strada della vittoria

