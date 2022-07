Mathieu van der Poel in questo Tour de France. Lo si è visto molto competitivo durante Jasper Philipsen. Ma, col ritorno in Franca, VDP potrebbe riattivarsi. E, a dire di van der Poel, si andrà a caccia della maglia gialla... Dopo aver messo a ferro e fuoco il Giro d'Italia con attacchi , praticamente, tutti i giorni, è stato un avvio soft perin questo Tour de France. Lo si è visto molto competitivo durante la cronometro di Copenaghen , ma ha lasciato fare nelle due tappe successive, considerando che l'Alpecin avrebbe provato la volata con. Ma, col ritorno in Franca, VDP potrebbe riattivarsi. E, a dire di van der Poel, si andrà a caccia della maglia gialla...

Qualche attacco lo proverò

Può ancora succedere parecchio per la maglia gialla. Tutti quelli che sono nell’arco di un minuto di distacco dal 1° posto hanno sicuramente una possibilità. Io qualche attacco lo proverò in ogni caso, 20'' in una tappa in stile-Roubaix non sono molti. [Mathieu van der Poel a Sporza]

Ho lavorato per Philipsen

Quando mi vedrete in azione? Penso proprio mercoledì. In Danimarca, con l’eccezione del prologo, eravamo tutti per Jasper Philipsen. L’accordo era quello. Anche per giovedì dovremo vedere perché Jasper ha dimostrato di essere in forma. Dovremo vedere come ci sentiremo giovedì e decideremo. Ma come sono andati questi giorni in Danimarca? Sono rimasto calmo, fuori dalla mischia, per due giorni. Ne sono uscito bene

