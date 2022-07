tra poco il report completo...

Ciccone va in fuga, ma si stacca alla prima salita

C'è la tappa della Planche des Belles Filles e in tanti vogliono andare in fuga. La fuga però non riesce a partire. C'è un timido tentativo di Geschke e Filippo Ganna, addirittura, ai -134 km, ma dopo un paio di km il campione del mondo a crono si rialza. Ai -126,3 km parte un drappello di 10 uomini che invece riesce ad evadere dal gruppo: Mads Pedersen e Giulio Ciccone (Trek Segafredo), Kämna e Schachmann (Bora Hansgrohe), Durbridge (BikeExchange Jayco), Asgreen (Quick Step Alpha Vinyl), Barthe (B/B Hotels), Erviti (Movistar), Teuns (Bahrain Victorious) e Laengen (UAE Emirates) che raggiungono Geschke (Cofidis) che era rimasto davanti dal primo scatto. Gli 11 di testa guadagnano subito 2' sul gruppo maglia gialla e Pogacar, che vuole vincere anche questa tappa, richiama Laengen per dare manforte in gruppo. Cominciano le salite e sul Col de la Grosse Pierre abbiamo la prima scrematura davanti. Attaccano Kämna e Schachmann, si accodano Durbridge, Geschke e Teuns, mentre Ciccone si stacca e viene ripreso dal gruppo.

Kämna sogna, ma vince ancora Pogacar

Comincia la Planche des Belles Filles e i fuggitivi approcciano la salita con 1'41'' di margine sul gruppo maglia gialla. Kämna e Teuns provano subito a fare il forcing per evitare il rientro dei big, con loro anche Geschke e Durbridge. Geschke prova ad anticipare, ma sbaglia i tempi. Parte così Kämna che sembra essere quello con la gamba migliore. Ma occhio al rientro del gruppo con Pogacar che mette a tirare George Bennett e Majka. Lo sloveno parte all'ultimo km e gli stanno dietro solo Vingegaard e Roglic. Kämna viene ripreso proprio agli ultimi metri, Vingegaard prova ad anticipare, ma Pogacar lo riprende e lo sorpassa conquistando un'altra vittoria.

