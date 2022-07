Jumbo Visma non fossero simpatici a parte del gruppo l'avevamo capito, che Roglic non fosse simpatico a parte del gruppo pure. Ma arrivano accuse pesantissime al corridore sloveno. Arrivano da Schachmann, uno che con Roglic ha battagliato più volte per la leadership della Parigi-Nizza. Secondo il corridore tedesco, lo sloveno è troppo spericolato in gruppo e 'causa delle cadute'. L'episodio di riferimento è quello della Che inon fossero simpatici a parte del gruppo l'avevamo capito, chenon fosse simpatico a parte del gruppo pure. Ma arrivano accuse pesantissime al corridore sloveno. Arrivano da, uno che con Roglic ha battagliato più volte per la leadership della Parigi-Nizza. Secondo il corridore tedesco, lo sloveno è troppo spericolato in gruppo e 'causa delle cadute'. L'episodio di riferimento è quello della tappa di Longwy , quando alcuni corridori sono finiti a bordo strada ai -13 dal traguardo dopo un contatto nella pancia del gruppo. Schachmann dà la colpa a Roglic...

La caduta? Colpa di Roglic

Roglic ha causato questa caduta perché è voluto andare in un posto dove non era possibile farlo. Quelli della Jumbo Visma devono stare attenti. Vanno come matti fino all'ultimo centimetro dove non possono farlo. Questa è una chiara critica da parte mia a loro. [Schachmann a Duitse tv]

Roglic è un pericolo per tutti

Roglic è un pericolo per tutti i corridori per come 'guida' la bici. Se non c'è spazio, non c'è spazio. E poi devono anche ammettere che non dovevano stare davanti in questo frangente. Quindi non è necessario rischiare così. È stato molto fortunato a non cadere

