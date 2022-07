Pogacar ha preso uno schiaffo terribile da Vingegaard durante la salita Jumbo Visma ad attaccare, ha preso uno schiaffo terribile dadurante la salita del Col du Granon , ma non getta via la speranze. Anzi, siamo solo all'inizio di questo Tour e i colpi di scena potranno accadere tutti i giorni. Come sono stati bravi iad attaccare, con un Roglic scatenato , sull'Alpe d'Huez si potranno invertire le parti. E lo sloveno promette battaglia fino a Parigi.

Sul Galibier stavo bene ma...

Non so cosa sia successo. Sul Galibier stavo bene. La Jumbo Visma mi ha attaccato molto. Poi, sull’ultima salita non avevo proprio una buona gamba. Ho sofferto fino alla fine. Non è stata la mia giornata migliore. Ho avuto un momento di blackout forse causato da un calo ipoglicemico

La Jumbo Visma se l'è giocata alla grande

Vedremo domani se potrò fare di meglio. Voglio dare tutto da qui a Parigi. Voglio concludere il Tour senza rimpianti. Per noi è stato difficile controllare chi andava in fuga. Alla fine, van Aert e Laporte sono andati all’attacco. Tatticamente, oggi se la sono giocata alla grande

Vingegaard stacca Pogacar! Il momento in cui lo sloveno va ko

Ancora non è finita

Non è ancora finita. Oggi Vingegaard ha guadagnato tre minuti. forse domani sarò io che prenderò tre minuti, lotteremo fino alla fine

Pogacar: "Jumbo incredibile. Nel finale non avevo gambe, ma non è finita"

