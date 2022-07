tamponi molecolari per tutti i corridori e i componenti del gruppo-squadra delle formazioni presenti alla Grande Boucle. Dai test effettuati tra domenica sera e lunedì mattina, corridori asintomatici a cui serviranno nuovi test (esame biologico complementare) per accertarsi della positività al covid e dell'eventuale carica virale. Sì, perché ad ogni positivo, viene comunque data la possibilità di correre nel caso in cui il Bob Jungels o Rafal Majka durante questo Tour. Come in ogni giorno di riposo del Tour, da protocollo, scattano iper tutti i corridori e i componenti del gruppo-squadra delle formazioni presenti alla. Dai test effettuati tra domenica sera e lunedì mattina, dopo la tappa di Carcassonne , sono stati individuati due casi sospetti. Si tratterebbe però dia cui serviranno nuovi test (esame biologico complementare) per accertarsi della positività al covid e. Sì, perché ad ogni positivo, viene comunque data la possibilità di correre nel caso in cui il test provi anche la bassa carica virale , come successo perdurante questo Tour.

Il comunicato di ASO

Tutti i test sono risultati negativi, ad eccezione di due corridori per i quali è richiesto un esame biologico complementare. I due corridori interessati non sono posizionati tra i primi 20 della classifica generale. Sebbene questi corridori siano completamente asintomatici, sono state implementate misure di sicurezza (isolamento dei due corridori) per proteggere gli altri partecipanti

La decisione finale sulla loro partecipazione al resto della manifestazione sarà presa entro domani mattina in maniera collegiale dalle parti interessate

In attesa di conoscere i nominativi dei due corridori potenzialmente positivi, ASO ha specificato che i corridori in questione non si trovano attualmente nelle prime 20 posizioni della classifica generale. Vale la pena, a questo punto, ricordare la top 20 del Tour dopo 15 tappe.

La classifica generale dopo la 15a tappa

Corridore Tempo 1. Jonas Vingegaard 59h58'28'' 2. Tadej Pogacar +2'22'' 3. Geraint Thomas +2'43'' 4. Romain Bardet +3'01'' 5. Adam Yates +4'06'' 6. Nairo Quintana +4'15'' 7. Louis Meintjes +4'24'' 8. David Gaudu +4'24'' 9. Tom Pidcock +8'49'' 10. Enric Mas +9'58'' 11. Aleksandr Vlasov +10'32'' 12. Alexey Lutsenko +11'23'' 13. Neilson Powless +18'11'' 14. Bob Jungels +23'19'' 15. Valentin Madouas +27'10'' 16. Luis León Sánchez +27'44'' 17. Thibaut Pinot +27'48'' 18. Patrick Konrad +31'16'' 19. Rafal Majka +35'17'' 20. Damiano Caruso +44'45''

ASO poi conclude...

Per combattere la diffusione del Covid-19 nel modo più efficace, l'organizzatore (A.S.O.) del Tour de France ha annunciato il 12 luglio che l'accesso ai paddock delle squadre è consentito solo ai rappresentanti dell'UCI, al personale delle squadre e al personale all'interno del organizzazione di gara. L'UCI ricorda a tutti i partecipanti che le regole introdotte negli ultimi due anni nell'interesse della salute e della sicurezza di tutti continuano ad essere applicate. Queste includono l'obbligo di indossare una mascherina, di mantenere una distanza fisica sufficiente e di disinfettare frequentemente le mani

