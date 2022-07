Col du Granon, Galibier che è la vetta più alta del Tour con i suoi 2642 metri di altitudine. Pogacar, ovviamente, vuole vincere anche questa per Vingegaard ha promesso battaglia. Come battaglia hanno promesso anche gli altri rivali di classifica che sognano di riaprire il proprio Tour con qualche azione da lontano. Quale sarà la strategia giusta? Partire subito sul Galibier per mettere in difficoltà la squadra, Non si scherza più al Tour. Sono cominciate le tappe alpine e si parte con la frazione che porta tutti sul a 2413 metri di altitudine . Arrivarci a questa cima, visto che i corridori affronteranno prima ilche è la vetta più alta del Tour con i suoidi altitudine., ovviamente, vuole vincere anche questa per dimostrarsi davvero cannibale , maha promesso battaglia. Come battaglia hanno promesso anche gli altri rivali di classifica che sognano di riaprire il proprio Tour con qualche azione da lontano. Quale sarà la strategia giusta? Partire subito sul Galibier per mettere in difficoltà la squadra, con gli uomini contati , di Pogacar?

Dove guardare la tappa in tv e live-streaming

L'11a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Tappone alpino con il Col du Galiber e non solo. Si superano i 4000 metri di dislivello tra Lacets de Montvernier (3,4 km all'8,2%), Col du Télégraphe (11,9 km al 7,1%) e il Col du Galibier, attraversato dal versante sud, quello intitolato al grande Henri Desgranges (17,7 km al 6,9%). Arriveremo a quota 2642 metri di altitudine, il punto più alto di questa edizione del Tour, anche se il giorno dopo si rifarà il Galibier, questa volta passando dal Col du Lautaret. Non è finita. Dopo il Galibier si arriva sul Col du Granon, altro hors catégorie (11,3 km al 9,2%), con arrivo posto a 2413 metri di altitudine.

Tutte le salite

-Al km 49,9 Lacets de Montvernier (2a categoria): 3,4 km all'8,2%;

-Al km 83,8 Col du Télégraphe (1a categoria): 11,9 km al 7,1%;

-Al km 106,7 Col du Galibier-Henri Desgrange (hors catégorie): 17,7 km al 6,9%, con picco al 10%;

-Al km 151,7 Col du Granon (hors catégorie): 11,3 km al 9,2%, con picco al 10,8%;

I favoriti

Inutile girarci intorno. Il favorito numero, per molti l'unico favorito, in queste tappe è TadejPogacar. Lo sloveno ha già conquistato due frazioni, ma vuole raggiungere quota 8 per fare il record di tappe vinte. Se tanto ci dà tanto, visto che va a sprintare per il 20° posto, vuole sicuramente portarsi a casa anche questa tappa, provando così ad ammazzare il Tour. Occhio però a Vingegaard che ha promesso una tenuta superiore sulle lunghe salite.

Potrebbe comunque essere un'occasione per la fuga e rivedremo all'attacco corridori come Pinot, Verona, Woods, Fuglsang, Mollema, con la speranza di vedere anche qualche italiano. Mattia Cattaneo ha detto di voler vincere una tappa in salita, grazie ad una fuga, con il sogno di rivedere attivo anche Giulio Ciccone.

E se Pogacar dovesse fallire? Ipotesi remota, ma i tre della Ineos non aspettano altro. Così come Gaudu, Bardet, Damiano Caruso, Roglic e Enric Mas. Ognuno di questi ha ambizioni di rimonta e di avvicinarsi alla zona podio. Se vogliano far partire qualcosa, tocca cominciare dalla tappa del Granon.

Pogacar, Vingegaard *****

Enric Mas, Pinot, Storer, Verona ****

Adam Yates, Damiano Caruso, Gaudu, Roglic, Bardet ***

Fugslang, Mollema, Geraint Thomas, Latour, Madouas, Quintana, Cattaneo, Lutsenko **

Kämna, Ciccone, Geschke, Daniel Martínez, Uran, Paret-Peintre, Woods, Vlasov, Meintjes *

Info utili

-Orario di partenza: 12.30;

-Orario d'arrivo: tra le 16.40 e le 17.13;

-Lunghezza: 149 km;

-Dislivello: 4070 metri;

-GPM: 4;

