Pogacar, Vingegaard ad approfittarne per prendere hors catégorie, con Galibier, Col de la Croix de Fer e Alpe d'Huez. C'è il terreno per recuperare in classifica... Si riparte dopo la pazza tappa del Col du Granon . Una delle tappe più dure e belle da vedere degli ultimi anni al Tour, con tutta una squadra nell'intento di distruggere la maglia gialla che, fino a quel momento, sembrava inossidabile. Tutti contro con Roglic a sacrificarsi come gregario , ead approfittarne per prendere la maglia gialla . Ma nel giorno della festa nazionale in Francia, tutto può di nuovo cambiare. Sì perché avremo tre salite, con Galibier, Col de la Croix de Fer e Alpe d'Huez. C'è il terreno per recuperare in classifica...

Premium Ciclismo Tour de France | 12a tappa 12:45-18:45

Dove seguire la tappa in diretta tv e live streaming

La 12a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

È il giorno della festa nazionale in Francia e, ça va sans dire, è anche il giorno della tappa regina di questa edizione del Tour de France. Senza neanche guardare pendenze o altro, basta citare tre salite, tutte e tre hors catégorie. Si parte con il Col du Galibier (23 km al 5,1%), questa volta dal versante di Le Monêtier les Bains, dove è posto inoltre il traguardo volante, e si arriva lassù in cima a quota 2642 metri di altitudine. Dopo 110 km di corsa, e il Tunnel des Quatre Jarriens non segnato come GPM, c'è il Col de la Croix de Fer (29 km al 5,2%, con picco al 10,2%), a quota 2067 metri di altitudine, e si chiude con il temibile Alpe d'Huez (13,8 km all'8,1%, con picco all'11,5%). Oggi vedremo chi vorrà davvero vincere la maglia gialla.

Tappa 12 Tour de France 2022 Credit Foto Eurosport

Tutte le salite

-Al km 33,2 Col du Galibier (hors catégorie) a quota 2642 metri: 23 km al 5,1%, con picco al 7,7%;

-Al km 94,5 Tunnel des Quatre Jarriens (no GPM): 5,5 km al 9,1%;

-Al km 110,6 Col de la Croix de Fer (hors catégorie) a quota 2067 metri: 29 km al 5,2%, con picco al 10,2%;

-Al km 165,1 Alpe d'Huez (hors catégorie) a quota 1850 metri: 13,8 km all'8,1%, con picco all'11,5%;

I favoriti

I favoriti sono sempre loro. Vingegaard, dopo la prova maiuscola sul Col du Granon, potrebbe cercare il bis per rafforzare la maglia gialla. Ma attenzione al possibile ritorno di Tadej Pogacar. Se lo sloveno avrà passato 'solo' una giornata no, cercherà subito di rimontare nella frazione dell'Alpe d'Huez. Lui ha già promesso battaglia, con un “magari sarò io a guadagnare 3' sull'Alpe d'Huez”.

Da non escludere poi gli altri contendenti per un posto sul podio. Da Romain Bardet a Nairo Quintana, entrambi hanno pedalato molto bene sulle ultime salite e ci proveranno ancora per sognare più in grande. Occhio anche alle azioni in fuga, anche se sarà difficile portare a casa la tappa regina. Ci proveranno sicuramente corridori come Fuglsang, Woods, Pinot e Kämna.

Lato Italia, non siamo andati tanto bene con Mattia Cattaneo, Andrea Bagioli e, soprattutto, con Damiano Caruso che aveva iniziato questo Tour con l'intento di far classifica. In difficoltà già nella prima parte del Galibier, il ragusano si è staccato, andando del suo passo. Che si sia tenuto qualche energia per provarci nella frazione dell'Alpe d'Huez?

Vingegaard, Pogacar *****

Bardet, Fuglsang, Madouas, Pinot, Quintana ****

Kämna, Woods, Storer, Verona, Adam Yates, Latour ***

Mollema, Vlasov, Geraint Thomas, Teuns, Damiano Caruso, Geschke, Gaudu, Barguil **

Roglic, Kuss, Jungels, Meintjes, Lutsenko, Uran, Powless, Schultz, Paret-Peintre, Cattaneo *

Info utili

-Orario di partenza: 13.20;

-Orario d'arrivo: tra le 17.55 e le 18.29;

-Lunghezza: 165,1 km;

-Dislivello: 4660 metri;

-GPM: 3;

