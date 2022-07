Tour de France

Abbiamo visto la top 25 della classifica generale , ma andiamo a controllare nello specifico la situazione di tutti i big (o presunti tali). Continua la battaglia tra, con i due che hannodi distacco maturati nella tappa di Galibier e Granon . In realtà lo sloveno ha rosicchiato 4'' grazie agli abbuoni dopo la vittoria sul Peyragudes , ma la rimonta in sé per sé non è ancora partita. Intanto, Geraint Thomas rafforza la sua posizione sul podio.