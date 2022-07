van Aert che, a sua volta, aveva tentato la fuga in avvio di tappa. La media è un po' calata nel finale di gara, anche perché si doveva approcciare al finale con ben tre muri nello spazio di 12 km. Ma la media oraria è stata incredibile, 49,376 km/h per completare i 219,9 km da Binche a Longwy in 4h27'13'' che ha visto Era la tappa più lunga di questa edizione del Tour (219,9 km) e, soprattutto, arrivava dopo la frazione di Arenberg, quella del pavé , devastante per chiunque. Nonostante questo, la 6a tappa del Tour de France 2022 si è corsa a velocità folli, tutto per portare via la fuga in una delle tappe più ambite di questa stagione. Prima un terzetto composto da van der Hoorn, Skujins e Cosnefroy, poi un drappello di 11 uomini e ancora un terzetto, questa volta composto da Quinn Simmons, Fuglsang e nientedimeno che la maglia giallache, a sua volta, aveva tentato la fuga in avvio di tappa. La media è un po' calata nel finale di gara, anche perché si doveva approcciare al finale con ben tre muri nello spazio di 12 km. Ma la media oraria è stata incredibile,per completare iin 4h27'13'' che ha visto poi il successo di Tadej Pogacar

Una tappa da record, soprattutto se la rapportiamo agli ultimi anni. Detto questo, la media sviluppata quest'oggi non è però la più veloce della storia del Tour, anche se durante la frazione si è accarezzato un po' il sogno di battere il record che dura dal 1999. Si è suprata più volte la media di 52 km/h. Parliamo della Laval-Blois del 1999 che andò oltre i 50 km/h. Per l'esattezza 50,360 km/h per completare i 194,5 km di quella tappa poi vinta da Mario Cipollini su Zabel e O'Grady (quella fu la prima delle quattro tappe vinte di fila dal Re Leone).

Le tappe più veloci della storia al Tour

Tappa Media oraria* 1. Laval-Blois di 194,5 km ('99) 50,360 km/h 2. Bordeaux-Saint Maixent l'École di 202,5 km (2003) 49,940 km/h 3. Évreux-Amiens di 158 km ('93) 49,420 km/h 4. Binche-Longwy di 219,9 km (2022) 49.376 km/h 5. Bazas-Pau di 147 km (2022) 48,930 km/h

*escluse cronometro e prologhi

La tappa di Longwy è la quarta più veloce in assoluto. Dopo quella record di Laval-Blois, nella speciale classifica, abbiamo la Bordeaux-Saint Maixent l'École di 202,5 km del 2003 (vinta da Lastras), corsa alla media del 49,940 km/h. E poi la Évreux-Amiens di 158 km del '93 (vinta da Bruyneel, con Cipollini in maglia gialla), corsa alla media del 49,420 km/h.

