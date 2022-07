Grande Boucle del Firenze. Già definita la partenza da Bilbao del 2023, è diventata ormai una consuetudine far partire un Grande Giro dall'estero negli ultimi anni (il Giro d'Italia è partito dall'Ungheria, la Vuelta partirà dai Paesi Bassi). Ecco che il Tour pensa già al 2024 e si pensa a 2-3 tappe in ricordo ai grandi corridori italiani del passato, ma che hanno fatto la storia anche al Tour. E lo ha confermato anche Christian Prudhomme, il direttore del Tour de France, che dopo settimane e settimane di trattative non vede l'ora di firmare per chiudere il cerchio. Anche perché, a suo dire, una partenza da Firenze sarebbe il Grand Départ più bello di sempre nella storia del Tour nonostante la grande partenza avuta Non è ancora ufficiale, ma il progetto del Tour de France è quello di far partire ladel 2024 dall'Italia . Nello specifico, da. Già definita la partenza da Bilbao del 2023, è diventata ormai una consuetudine far partire un Grande Giro dall'estero negli ultimi anni (ilè partito dall', lapartirà dai). Ecco che il Tour pensa già al 2024 e si pensa a 2-3 tappe in ricordo ai grandi corridori italiani del passato, ma che hanno fatto la storia anche al Tour. E lo ha confermato anche, il direttore del Tour de France, che dopo settimane e settimane di trattative non vede l'ora di firmare per chiudere il cerchio. Anche perché, a suo dire, una partenza da Firenze sarebbe ilpiù bello di sempre nella storia del Tour nonostante la grande partenza avuta dalla Danimarca quest'anno

Ad

Far partire il Tour da Firenze mi farebbe davvero felice

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53

La vera domanda non è quando il Tour de France partirà dalla Toscana ma perché, in 109 edizioni, noi organizzatori non siamo ancora riusciti a far prendere il via alla nostra corsa dalla terra di Gino Bartali e Fiorenzo Magni, da un’Italia che è culla del ciclismo mondiale e terra di bellezze straordinarie. Il progetto del Grand Départ dall’Italia è concreto. Spero con tutto il cuore che si arrivi alla firma in tempi brevi. Il giorno in cui l’accordo sarà formalizzato sarò davvero un uomo e un organizzatore felice perché un cerchio si sarà chiuso. [Christian Prudhomme al Corriere Fiorentino]

Così non saremmo costretti a fare il giorno di riposo in più

Il progetto Italia (come quello dei Paesi Baschi spagnoli da cui prenderemo il via nel 2023) non prevede soluzione di continuità. Siamo confinanti, si può tranquillamente passare in bici da Francia a Italia senza il giorno di riposo aggiuntivo e quindi senza chiedere deroghe al regolamento all’UCI

Bagarre tra Cort Nielsen e Bystrom sull'Alpe d'Huez di Danimarca: vengono quasi al contatto

Cultura della bici in Italia diversa da quella danese o francese?

Non mi preoccupa. So che se si troverà l’accordo la partenza dall’Italia potrebbe essere una delle più belle in assoluto della storia del Tour de France e so che chi ci darà una mano è motivato e preparatissimo. Ripeto. Siete il Paese più bello del mondo, ma non sottovalutate la vostra enorme passione per il ciclismo e le grandi capacità organizzative e di volontariato

"Vingegaard! Vingegaard!": da brividi il passaggio del danese salutato dalla sua gente

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

"Che dici, partiamo?" Il momento in cui van Aert e van der Poel decidono l'attacco

Tour de France La classifica generale: Vingegaard può amministrare 3'26'' su Pogacar 02/07/2022 A 01:26