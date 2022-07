Wout van Aert esulta per la doppietta messa a segno da Jonas Vingegaard che sul Col du Granon ha preso Faceva tutto parte del piano...” dice il belga, inclusi gli attacchi di Roglic sul Télégraphe e sul Galibier, inclusa la fuga di WVA dal km 0. C'era anche una guest star in fuga, visto che si è inserito anche van der Poel con van Aert. Non solo Roglic , ovviamente ancheesulta per la doppietta messa a segno dache sul Col du Granon ha preso la maglia gialla dopo la vittoria . "” dice il belga, inclusi gli attacchi di Roglic sul Télégraphe e sul Galibier, inclusa la fuga di WVA dal km 0. C'era anche una guest star in fuga, visto che si è inserito anchecon van Aert.

Ad

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Romain Bardet Geraint Thomas Adam Yates Nairo Quintana David Gaudu

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53

Le parole di Wout van Aert

È stata una grande giornata. Ci eravamo preparati per questo. Volevamo prendere la maglia gialla. Abbiamo cominciato con l’attacco di Primoz, l’obiettivo era far soffrire la squadra di Pogacar. La mia fuga faceva parte del piano, ma è stata una sorpresa iniziarla insieme a Mathieu van der Poel. Suppongo sia stata una bella immagine. Essere davanti mi ha permesso anche di accumulare altri punti per la maglia verde, ma l’obiettivo principale di giornata era la maglia gialla

Spettacolo van Aert-van der Poel! I due scattano al km 0

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France La classifica generale: Vingegaard sfila la gialla a Pogacar. Bardet 2° 02/07/2022 A 01:26