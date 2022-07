spezza finalmente la maledizione e regala spettacolo prima dell'arrivo di Calais . Cambia tanto, ma nelle classifiche di specialità - in realtà - si muove molto poco. WVA allunga sia per il discorso maglia gialla che, ovviamente, per la maglia verde della classifica a punti. Incrementa il proprio vantaggio ancheper la classifica scalatori, dopo 11° GPM vinti consecutivamente (su 12).