Tour de l'Ain dell'anno scorso era di un altro livello (c'era il duello Roglic-Bernal) perché di preparazione in vista del Tour de France. Quello di questa stagione ha avuto un parterre un po' meno di classe. Non sono mancate però le emozioni con i successi nelle prime due tappe di Hodeg e Zimmermann. Ultima tappa, la più dura, con il Monte Jura nel finale, con Vanhoucke, Champoussin e Bagioli i favoriti di giornata. A spuntarla, però, è Michael Storer che centra il suo primo successo da professionista, con l'australiano a fare la differenza già sul Col de Menthières, la penultima salita di giornata. Vanhoucke e Bagioli hanno provato ad inseguirlo, ma non c'è stata partita, con Storer che ha incrementato ancora il suo vantaggio, arrivando al traguardo in solitaria. Con questa vittoria, l'australiano fa sua anche la classifica generale. Vittoria interessante per un corridore che potrà essere fondamentale alla prossima Vuelta in appoggio a Romain Bardet e Jai Hindley. Le Olimpiadi, quelle del ciclismo su strada almeno, sono finite e si torna a correre in vista della seconda parte della stagione.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Michael Storer 3h02'46'' 2. Andrea Bagioli +43'' 3. Mattias Skjelmose Jensen +43'' 4. Harm Vanhoucke +43'' 5. Matteo Badilatti +45'' 6. Clément Champoussin +45'' 7. Maxime Bouet +1'23'' 8. Olivier Le Gac +1'23'' 9. Andreas Kron +1'23'' 10. Dmitry Strakhov +1'23''

Cronaca

Fuga che parte al km 0 con gli attacchi di Cardis (St Michel Auber93), Urruty (Xelliss-Roubaix) e Riccitello (Hagens Berman Axeon). I tre vengono raggiunti da altri 17 corridori dopo qualche km: Venturini (Ag2r Citroen), Morin e Rochas (Cofidis), Le Gac, Ludvigsson e Molard (Groupama-FDJ), Archbold, Bagioli e Steimle (Deceuninck-QuickStep), Delacroix (Intermarché Wanty-Gobert), Vermeersch (Lotto Soudal), Simmons e Skjelmose Jensen (Trek Segafredo), Coquard (B/B Hotels), Bouet (Arkéa Samsic), Doubey (TotalEnergies) e Van Niekerk (St Michel Auber93). Drappello davvero corposo che può anche pensare di andare al traguardo, anche se la loro azione non li vede mai accumulare più di un minuto di vantaggio, e il gruppo li riprende così dopo 40 km.

Arrivano altri attacchi. Sulla Côte de Viry ci provano Lafay, Peters e Urbano, poi raggiunti da Boileau, Getter, Guernalec, Godon e Guglielmi, che arrivano all’imbocco della Côte de Giron con 52'' di vantaggio sul gruppo. Sul successivo Col de Menthières la situazione cambia nuovamente, con il gruppo che torna compatto prima di un nuovo tentativo di fuga. Storer ci prova, inseguito da Vanhoucke, Champoussin, Bagioli, Badilatti e Skjelmose Jensen. Siamo già sullo Jura e l'australiano mostra subito un gran passo, guadagnando secondi ad ogni km rispetto agli avversari. Con questa azione, infatti, c'è in gioco anche la classifica generale, e Vanhoucke prova a non perdere ulteriore terreno da Storer. Il corridore della DSM però è inarrestabile e arriva in solitaria al traguardo con 43'' di vantaggio sul terzetto regolato da Bagioli che si mette alle spalle Skjelmose Jensen e lo stesso Vanhoucke che non si prende nemmeno l'abbuono. Ecco che Storer fa sua anche la classifica generale, vincendo la corsa con 55'' di vantaggio su Vanhoucke.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Michael Storer 9h13'09'' 2. Harm Vanhoucke +55'' 3. Matteo Badilatti +1'01'' 4. Andrea Bagioli +1'15'' 5. Mattias Skjelmose Jensen +1'17''

