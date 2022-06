Il Giro di Svizzera 2022 continua ad essere colpito dal Covid. Una giornata quella di giovedì che ha visto la Una giornata quella di giovedì che ha visto la positività di tantissimi corridori e che ha portato anche alcune squadre addirittura a ritirarsi dalla corsa. Una situazione davvero complicatissima e che potrebbe anche portare a nuovi stravolgimenti già nella giornata odierna.

A non prendere il via per la sesta tappa è il russo Aleksandr Vlasov, leader della classifica generale e vincitore della tappa di ieri. Il russo è risultato positivo al Covid-19 insieme al compagno di squadra Anton Palzer e dunque entrambi non potranno essere in gruppo.

Una stazione ancora più difficile quella di alcune squadre, che sono state costrette al ritiro. La Alpecin-Fenix e la Bahrain Victorious hanno annunciato che non saranno all via della sesta tappa. Due i membri del team belga sono risultati positivi ad un controllo, mentre in casa Bahrain si è aggiunta un’altra positività a quelle già annunciate di Gino Mäder ed Hermann Pernsteiner.

Anche la Israel-Premier Tech è stata colpita dal Covid-19. Sebastian Berwick è risultato positivo e di conseguenza anche il suo compagno di stanza Reto Hollenstein non sarà al via oggi.

