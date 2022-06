Numero spettacolare da parte di Andreas Leknessund. Il 23enne della DSM entra nella fuga giusta, saluta i compagni a 17km dall’arrivo e timbra la vittoria in solitaria. Alle sue spalle scena esilarante: Bettiol vince lo sprint di gruppo ed esulta, ma non si accorge che il norvegese è già arrivato da oltre 30 secondi. Stephen Williams salva la maglia per un soffio.

Quarta vittoria nel 2022 per la DSM

CICLISTA TEMPO 1. Leknessund 4h46'22" 2. Bettiol +38" 3. Matthews +38" 4. Pasqualon +38" 5. Trentin +38" 6. Arndt +38" 7. Kung +38" 8. Zambanini +38" 9. Oss +38" 10. Oldani +38"

La cronaca

Dieci uomini hanno preso il comando delle operazioni nella prima fase di gara: Matt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), Andreas Leknessund (DSM), Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Leonardo Basso (Astana-Qazaqstan), Joel Suter (UAE Team Emirates), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Simon Vitzthum (Swiss Cycling) e Claudio Imhof (Swiss Cycling).

A dettare il ritmo nel plotone la Bahrain-Victorious del leader della classifica generale Williams, che ha mantenuto il distacco nell’ordine dei 4′. Sul GPM di Eichenberg è cambiata la situazione, con i battistrada che hanno a mano a mano perso unità, a staccarsi anche l’azzurro Leonardo Basso.

Il gruppo ha tentato la disperata rimonta, ma nel frattempo davanti Andreas Leknessund ha preso in mano la situazione staccando tutti. Il plotone non è riuscito a recuperare sul norvegese che si è imposto in solitaria. A 38” a regolarlo l’azzurro Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) davanti a Michael Matthews (Team BikeExchange – Jayco) e Andrea Pasqualon (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). In una top-10 ricca di italiani spazio anche a Matteo Trentin (UAE Emirates), quinto, Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), ottavo, Daniel Oss (TotalEnergies), nono, e Stefano Oldani (Alpecin-Fenix), decimo.

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. Williams 9h03'41" 2. Leknessund +7" 3. Kung +10" 4. Lutsenko +10" 5. Kuss +10" 6. Asgreen +34" 7. Oldani +1'01" 8. Eenkhorn +1'01" 9. Aranburu +1'01" 10. Ulissi +1'01"

