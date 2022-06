Maximilian Schachmann vuole mantenere il simbolo del primato in casa Bora-Hansgrohe, ma il vecchio leone Jakob Fuglsang (Israel) non è di questo avviso. L’arrivo a Malbun scioglierà ogni dubbio, al termine di una giornata piena di saliscendi e difficoltà altimetriche. Con due tappe ancora da percorrere, il Giro di Svizzera entra finalmente nel vivo. Il ritiro di Vlasov (Bora) è stato abbastanza pesante da digerire, ma la classifica generale si è riaperta in maniera importante., ma il vecchio leone Jakob Fuglsang (Israel) non è di questo avviso. L’arrivo a Malbun scioglierà ogni dubbio, al termine di una giornata piena di saliscendi e difficoltà altimetriche.

Premium Ciclismo Giro di Svizzera | 7a tappa 13:25-17:00

Ad

Dove seguire il Giro di Svizzera in diretta tv e live streaming

Tour de Suisse Evenepoel si stacca e vince Vlasov: tappa e maglia IERI A 15:14

La settima tappa del Giro di Svizzera sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) dalle 15.00 con la telecronaca di Luca Gregorio e Wladimir Belli. La tappa sarà visibile anche in streaming, a partire dalle 13.25, su Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

A Evenepoel si spegne la luce: il momento in cui si stacca

Il percorso

Ultima tappa in linea con arrivo in quota preceduto da tre GPM. Il primo, il Lukmanierpass (18 km al 5.5%), sarà il più lungo scalato in questa giornata e inizierà dopo una quarantina di chilometri dalla partenza di Ambri. Dopo una lunga e semplice discesa, invece, si affronterà la salita di Flims (5.2 km al 6.2%), mentre nel finale, al termine di un lungo tratto pianeggiante, lo strappo di St. Luzisteig (3 km al 7%), che anticiperà di poco l’ascesa conclusiva di Malbun. Sarà lungo questi ultimi 12.8 chilometri all’8.4% che ci sarà la probabile resa dei conti tra gli uomini di classifica, tuttavia i giochi non saranno ancora del tutto chiusi dato che per la giornata finale la carovana si sposterà in Liechtenstein, nella capitale Vaduz.

Tutte le salite

-Al km 71.7 Lukmanierpass (1a categoria): 18 km al 5.5%

-Al km 128 Flims (3a categoria): 5.2 km al 6.2%

-Al km 173.2 St. Luzisteig (3a categoria): 3 km al 7%

-Al km 182 Malbun (hors categorie): 12.8 km all’8.4%

Denz beffa Champoussin al fotofinish, Masnada 5°: rivivi l'arrivo

I favoriti

Il favorito numero 1 è il possessore della maglia gialla: Jakob Fuglsang. Il capitano della Israel Premier Tech deve difendere 1 secondo su Gerain Thomas (Ineos), che può giocare in coppia con Dani Martinez. Stesso discorso per la Bora-Hansgrohe, che può schierare Maximilian Schachmann, Felix Grosschartner e Sergio Higuita. Attenzione anche a Neilson Powless (EF), nel ruolo di outsider, così come a Domenico Pozzovivo (Intermarche) e Andreas Leknessund (DSM).

***** Fuglsang, Schachmann

**** Thomas, Martinez, Grosschartner, Higuita

*** Powless, Pozzovivo, Leknessund

** Masnada, Pinot, Herrada, Pacher

* Moniquet, Simmons, Champoussin, Pedrero, Evenepoel

Il Passo della Novena parla americano: Simmons transita per primo

Info utili

-Orario di partenza: 11:12;

-Orario d'arrivo: tra le 16.15 e le 16.46;

-Lunghezza: 194.6 km;

-Dislivello: 3881 metri

Schachmann, Fuglsang e Dani Martinez scatenati: rivivi la bagarre!

Tour de Suisse Anche Adam Yates positivo al covid: Tour de France a rischio? IERI A 11:32