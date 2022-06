Ci siamo, la tappa finale. Dopo l’arrivo in salita a Malbun, Il colombiano della Bora-Hansgrohe dovrà difendersi nella cronometro di Vaduz dallo specialista Geraint Thomas (Ineos) e da Jakob Fuglsang (Israel): ce la farà? In ottica podio attenzione anche a Stefan Kung (FDJ) e a Neilson Powless (EF). Dopo l’arrivo in salita a Malbun, in cui ha trionfato Thibaut Pinot (FDJ) e Sergio Higuita ha vestito la maglia gialla di leader, i corridori torneranno in pista per l’ultima fatica di questi otto giorni in Svizzera.dallo specialista Geraint Thomas (Ineos) e da Jakob Fuglsang (Israel): ce la farà? In ottica podio attenzione anche a Stefan Kung (FDJ) e a Neilson Powless (EF).

Premium Ciclismo Giro di Svizzera | 8a tappa 14:15-17:00

Ad

Dove seguire il Giro di Svizzera in diretta tv e live streaming

Tour de Suisse Vlasov positivo al Covid, lasciano anche Bahrain e Alpecin IERI A 09:28

L'ottava tappa del Giro di Svizzera sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) dalle 15.00 con la telecronaca di Luca Gregorio e Wladimir Belli. La tappa sarà visibile anche in streaming, a partire dalle 13.25, su Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Pinot domina la montagna, Higuita è il nuovo leader: gli highlights

Il percorso

I giochi non sono ancora del tutto chiusi dato che per la giornata finale la carovana si sposterà in Liechtenstein, nella capitale Vaduz. Qui si svolgerà una cronometro di 25,6 chilometri totalmente pianeggiante e piuttosto adatta agli specialisti delle lancette, una prova che proprio alla fine potrebbe ribaltare le cose in classifica ma che, in ogni caso, incoronerà il vincitore del Giro di Svizzera 2022.

I favoriti

Il grande favorito di tappa è Stefan Kung. Il cronoman svizzero della FDJ ha dimostrato una condizione invidiabile durante il giro di casa, sia in pianura che in salita. Ovviamente dobbiamo tenere in considerazione anche Remco Evenepoel (Quick-Step), che avrà tanta voglia di riscatto dopo i KO subiti da Ineos e Bora. In ottica classifica generale Geraint Thomas (Ineos) ha tutte le carte in regola per giocarsela al meglio, mentre in ottica podio scalpita Neilson Powless della Education-First. Ultimo, ma non meno importante, Dani Martinez (Ineos).

***** Kung

**** Evenepoel, Thomas

*** Dani Martinez, van Baarle, Grosschartner

** Oliveira, Bevin, Haga, Arndt, Powless

* Schachmann, Lutsenko, Houle, Pinot

Thomas e Fuglsang si guardano, Higuita attacca e prende la maglia gialla

Info utili

-Orario di partenza: 14:10;

-Orario d'arrivo: tra le 16.50 e le 17.00;

-Lunghezza: 25.6 km;

-Dislivello: 140 metri

Schachmann, Fuglsang e Dani Martinez danno spettacolo: rivivi la bagarre!

Tour de Suisse La Jumbo-Visma lascia la corsa: positività al Covid in squadra 16/06/2022 A 09:26