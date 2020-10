La stagione ciclistica 2020 non si è ancora conclusa , ma si pensa già alla prossima annata. E le notizie non sono rassicuranti visto che a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità della cancellazione del Tour Down Under (14-24 gennaio) e della Cadel’s Great Ocean Road Race (dal 31 gennaio), la competizione create da Cadel Evans . Sarebbero state le prime due gare dell'anno, un grande evento per il ciclismo australiano, ma le prime corse per i corridori di tutti il mondo.

L'Australia, però, che al momento non è in emergenza causa coronavirus dopo un lockdown di 111 giorni, non vuole ricadere in una seconda ondata 'invitando' gli europei che stanno, appunto, attraversando le ore calde della seconda ondata di infezione covid. In un primo momento si era ragionato di far venire i corridori 20 giorni prima e di applicare loro una quarantena di 14 giorni in strutture specializzate, per non correre alcun rischio. E, soprattutto, portare solo 20 elementi per squadra tra corridori e staff tecnico.