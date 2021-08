Landa c'è, ma anche Domenico Pozzovivo che ha provato fino all'ultimo a conquistare la frazione che portava tutti a Espinosa de los Monteros. Pimpante anche Fabio Aru, compagno di squadra di Pozzovivo, che ha provato qualche fiammata sulla salita finale per scremare il gruppo in favore del lucano. Ad avere la meglio, però, è stato un Bardet già in condizione: prima se n'è andato sull'ultima salita di Picón Blanco, poi ha continuato a guadagnare in discesa. Il francese andava così forte che ha fatto in tempo a cadere, ripartire, e guadagnare ancora nella parte finale della discesa. Torna alla vittoria 1258 giorni dopo: l'ultima volta era alla Classic de l'Ardèche nel 2018. Pozzovivo comunque ottimo 2° davanti a Landa e Nieve. A 50'' il gruppetto con Vlasov, Padun e Bernal. Il colombiano non sarà al top, ma ha dimostrato - almeno per il momento - di non patire la caduta È una delle tappe decisive della Vuelta a Burgos e si cominciano a vedere gli scalatori veri in vista della Vuelta c'è, ma ancheche ha provato fino all'ultimo a conquistare la frazione che portava tutti a Espinosa de los Monteros. Pimpante anche, compagno di squadra di Pozzovivo, che ha provato qualche fiammata sulla salita finale per scremare il gruppo in favore del lucano. Ad avere la meglio, però, è stato ungià in condizione: prima se n'è andato sull'ultima salita di, poi ha continuato a guadagnare in discesa. Il francese andava così forte che ha fatto in tempo a cadere, ripartire, e guadagnare ancora nella parte finale della discesa. Torna alla vittoria: l'ultima volta era alla Classic de l'Ardèche nel 2018. Pozzovivo comunque ottimo 2° davanti a Landa e Nieve. A 50'' il gruppetto con. Il colombiano non sarà al top, ma ha dimostrato - almeno per il momento - di non patire la caduta rimediata nella prima tappa

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Romain Bardet 4h14'14'' 2. Domenico Pozzovivo +39'' 3. Mikel Landa +39'' 4. Mikel Nieve +39'' 5. Tobias Bayer +50'' 6. Mark Padun +50'' 7. Fabio Aru +50'' 8. Aleksandr Vlasov +50'' 9. David de la Cruz +50'' 10. Óscar Rodríguez +50''

Cronaca

Il primo tentativo di fuga non va a buon fine, con i corridori partiti all'attacco ripresi al km 25. Parte un nuovo drappello composto da Lazkano (Caja Rural), Bou (Euskaltel Euskadi), Cabedo (Burgos) e Niv (Israel) e questa è l'azione decisiva, con i quattro che guadagnano fino a 7 minuti sul gruppo guidato da Movistar e Bahrain Victorious. Le salite però, a lungo andare, si fanno sentire e Lazkano prova a partire in solitaria sull’Alto de Retuerta, per poi essere ripreso poco dopo dai compagni di fuga sull'ultima ascesa, quella del Picón Blanco. Rimonta minacciosamente il gruppo e, grazie all'azione di Carr, Bardet e Aru, la fuga è neutralizzata molto prima dello scollinamento.

Aru si fa vedere in avanti con un paio di fiammate, ma gli allunghi veri sono quelli di Bouchard, Landa e soprattutto Bardet. È proprio il francese ad andarsene nel finale della salita, inseguito solo da Bouchard, Nieve, Pozzovivo e Landa. Il corridore della DSM sembra pimpante e dopo aver scollinato per primo, continua a guadagnare anche in discesa, portandosi rapidamente a 40 di vantaggio sul quartetto alle sue spalle. Occhio però a non perdere la concentrazione, con Bardet che finisce a terra proprio in discesa. Il corridore della DSM riesce comunque a ripartire e a mantenere il proprio margine sugli inseguitori, trovando così un'incredibile vittoria a Espinosa de los Monteros. A 39'' arriva Domenico Pozzovivo che 'batte' al traguardo Landa e Nieve. A 50'' l'altro gruppetto con Padun, Aru, Vlasov, Bouchard - che si era staccato in discesa - Sivakov e Bernal. Grazie a questa azione, inoltre, Bardet diventa il nuovo leader della classifica generale in attesa della tappa regina di sabato a Lagunas de Neila.

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Romain Bardet 11h44'38'' 2. Mikel Landa +45'' 3. Domenico Pozzovivo +58'' 4. Fabio Aru +1'00'' 5. David de la Cruz +1'00''

