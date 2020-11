È l'ultimo giorno di scuola per Chris Froome . Proprio oggi si interrompe il rapporto tra il britannico e il team Ineos Grenadiers (ex Team Sky) dopo 11 anni di successi, considerando che il Kenyano bianco ha portato in dote ben 7 Grandi Giri (4 volte il Tour de France, 2 volte la Vuelta e un Giro d'Italia).

E proprio oggi, prima della partenza della 18a e ultima tappa di Madrid, il britannico è stato premiato con il Trofeo valido per la Vuelta 2011. Quella corsa diventa così ufficialmente la prima vittoria in un Grande Giro per Chris Froome. A vincere in origine fu Juan José Cobo che beffò sull'Angliru Chris Froome e Bradley Wiggins, ma nella scorsa estate fu tolto il titolo allo spagnolo che ammise l'uso di sostanze dopanti in carriera. Ecco che fu poi assegnata d'ufficio la vittoria a Froome.