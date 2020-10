Ci siamo. Tutti contro Primoz Roglic che cerca di confermare il titolo vinto lo scorso anno. Ma allo start da Irun ci saranno davvero tante stelle, già viste all'opera all'ultimo Tour de France.

CHI VINCE LA VUELTA? Chris Froome Richard Carapaz Primoz Roglic Tom Dumoulin Aleksandr Vlasov Thibaut Pinot Guillaume Martin Daniel Martinez Enric Mas

Vuelta di Spagna Da Irun a Madrid: il percorso della Vuelta 2020 in 3D 17/10/2020 A 03:14

Startlist provvisoria

Jumbo Visma

Dorsale Corridore 1 Primoz Roglic 2 George Bennett 3 Tom Dumoulin 4 Robert Gesink 5 Lennard Hofstede 6 Sepp Kuss 7 Paul Martens 8 Jonas Vingegaard

Dopo aver fallito la conquista del Tour, Roglic prova a salvare la stagione con la vittoria della Vuelta, anche se qualche giorno fa il corridore sloveno ha vinto una delle edizioni più pazze di sempre della Liegi-Bastogne-Liegi. Roglic avrà ancora a disposizione Kuss, Gesink, Bennett e Dumoulin, con l'ex Sunweb che però potrà essere liberato” nel caso avesse una gamba superiore del suo compagno di squadra.

Pazzesco alla Liegi: esulta Alaphilippe ma vince Roglic

Deceuninck Quick Step

Dorsale Corridore 11 Sam Bennett 12 Andrea Bagioli 13 Mattia Cattaneo 14 Ian Garrison 15 Michael Morkov 16 Jannik Steimle 17 Zdenek Stybar 18 Rémi Cavagna

Si rivede Mattia Cattaneo, che aveva saltato il Giro d'Italia a causa di un serio infortunio a metà agosto. Lo vedremo sicuramente in salita, mentre molte delle nostre speranze per vincere una tappa, come italiani, sono poste sul promettente Andrea Bagioli. L'obiettivo primario della Deceuninck Quick Step è rappresentato dalle volate di Sam Bennett, che cercherà di vincere la maglia verde della Vuelta dopo aver vinto quella del Tour.

Vince ancora Sam Bennett! Viviani è 5°: rivivi l'ultima volata del Tour

Sam Bennett: "È stata una grande battaglia con Sagan. Devo dire grazie alla squadra"

UAE Emirates

Dorsale Corridore 21 David de la Cruz 22 Alberto Rui Costa 23 Davide Formolo 24 Sergio Henao 25 Jasper Philipsen 26 Alexandr Riabushenko 27 Ivo Oliveira 28 Rui Oliveira

Non è stato convocato Tadej Pogacar che ha chiuso la stagione con la Vuelta. Lo sloveno era troppo stanco per tentare la doppietta dopo la vittoria del Tour. Proprio lui che si era formato su queste squadre, dopo il podio dello scorso anno. Difficile trovare, comunque, un uomo di classifica per la UAE: Rui Costa? Formolo? Entrambi sembrano più orientati a cercare delle tappe di prestigio, mentre sarà interessante vedere all'opera Jasper Philipsen in volata.

LEGGI ANCHE - Niente Vuelta per Fabio Aru e l'UAE Emirates non gli rinnova il contratto

Il discorso di Pogacar sul podio di Parigi: "Sono qui grazie al duro lavoro"

Trek Segafredo

Dorsale Corridore 31 Juan Pedro López 32 Matteo Moschetti 33 Koen de Kort 34 Niklas Eg 35 Kenny Elissonde 36 Alexander Kamp 37 Emils Liepins 38 Michel Ries

Non c'è Richie Porte che, dopo la Liegi, ha messo fino alla sua stagione e alla sua carriera dopo il 3° posto al Tour de France. Che Elissonde voglia provare a fare la classifica generale? Occhio al nostro Matteo Moschetti.

Sunweb

Dorsale Corridore 41 Robert Power 42 Thymen Arensman 43 Mark Donovan 44 Max Kanter 45 Martin Salmon 46 Michael Storer 47 Ilan Van Wilder 48 Jasha Sütterlin

Come per il Tour de France, anche alla Vuelta la Sunweb si presenta senza uomini di classifica. Anche questa volta ci sono molti corridori giovani e sconosciuti che vorranno mettersi in mostra.

La fagianata di Kragh Andersen: Trentin e Sagan possono solo guardare

Astana

Dorsale Corridore 51 Aleksandr Vlasov 52 Alex Aranburu 53 Dmitriy Gruzdev 54 Omar Fraile 55 Ion Izagirre 56 Merhawi Kudus 57 Gorka Izagirre 58 Luis León Sánchez

È durato davvero poco il Giro d'Italia di Vlasov, ecco che il russo si vedrà alla Vuelta per fare classifica generale. Sarà scortato dai due fratelli Izagirre e da Luis León Sánchez. Ci sono anche Fraile e Aranburu a caccia di tappe.

Herrada rompe la catena a un passo dal traguardo: Luis Leon Sanchez è il nuovo campione spagnolo

Bora Hansgrohe

Dorsale Corridore 61 Pascal Ackermann 62 Martin Laas 63 Felix Großschartner 64 Jay McCarthy 65 Ide Schelling 66 Andreas Schillinger 67 Michael Schwarzmann 68 Rüdiger Selig

Dopo che Sagan ha fatto Tour de France e Giro d'Italia, Ackermann può finalmente prendere parte ad un Grande Giro. Il tedesco oltre a cercare il maggior numero possibile di vittorie, si cimenterà anche nella classifica a punti. Non c'è un uomo invece per la classifica generale, anche se ci potrà provare lo scalatore Felix Großschartner.

Tirreno-Adriatico: Ackermann beffa Gaviria allo sprint e vince la prima tappa

Ineos Grenadiers

Dorsale Corridore 71 Chris Froome 72 Richard Carapaz 73 Andrey Amador 74 Michal Golas 75 Brandon Rivera 76 Iván Ramiro Sosa 77 Dylan van Baarle 78 Cameron Wurf

Dopo non essere riusciti a fare classifica generale né al Tour de France con Bernal, né al Giro d'Italia con Geraint Thomas, la Ineos Grenadiers ci riprova almeno alla Vuelta. Chris Froome era stato dirottato proprio alla corsa spagnola, ma il britannico non è andato benissimo nelle ultime corse tra Tirreno-Adriatico e Liegi. Il vero capitano sarà Richard Carapaz che vuole tornare a vincere un Grande Giro dopo la vittoria del Giro d'Italia 2019. Occhio anche al giovane Sosa, mentre non è stato convocato Gianni Moscon che, purtroppo, non corre dal 19 settembre scorso.

Ganna, fuga e trionfo in salita: che giornata!

Mitchelton Scott

Dorsale Corridore 81 Esteban Chaves 82 Tsgabu Grmay 83 Mikel Nieve 84 Nick Schultz 85 Callum Scotson 86 Dion Smith 87 Robert Stannard 88 Alexander Edmondson

Al Giro d'Italia non sono riusciti a fare classifica generale con Simon Yates che si è dovuto ritirare a causa della sua positività al covid. Qui alla Vuelta faranno fatica ad ambire a qualcosa di importante con Nieve e Chaves, ma i due daranno sicuramente battaglia nelle tappe più dure per cercare qualche successo di prestigio. Poi c'è Dion Smith per le volate.

Il medico di Yates: "Aveva 37,4. Il resto della squadra è negativo"

Groupama-FDJ

Dorsale Corridore 91 Thibaut Pinot 92 Bruno Armirail 93 Mickaël Delage 94 David Gaudu 95 Matthieu Ladagnous 96 Olivier Le Gac 97 Anthony Roux 98 Romain Seigle

Dopo un Tour de France a dir poco catastrofico tra cadute e pessimi risultati, Thibaut Pinot ci riprova cercando di fare classifica generale anche se negli ultimi anni non è mai riuscito a raccogliere dei risultati degni di nota. Ci sarà il fido Gaudu, ma mancherà Madouas dirottato nelle Classiche.

Anche Pinot in difficoltà: prima prova la fuga, poi si stacca

Education First

Dorsale Corridore 101 Daniel Martínez 102 Hugh Carthy 103 Mitchell Docker 104 Magnus Cort 105 Logan Owen 106 Julius van den Berg 107 Tejay van Garderen 108 Michael Woods

Daniel Martínez ci riprova alla Vuelta dopo aver fallito miseramente al Tour de France. Il colombiano, vincitore del Giro del Delfinato, è comunque riuscito a vincere una tappa nella tre settimane francese, ma non è riuscito a fare classifica generale come nelle aspettative. Sarà accompagnato in salita da una squadra di primo livello: al suo supporto ci saranno van Garderen, Hugh Carthy e Michael Woods.

Sul Massiccio centrale vince Daniel Martinez: Kamna ko. Rivivi l'arrivo

Bahrain McLaren

Dorsale Corridore 111 Wout Poels 112 Grega Bole 113 Santiago Buitrago 114 Scott Davies 115 Kevin Inkelaar 116 Matej Mohoric 117 Fred Wright 118 Stephen Williams

Formazione con tante prime volte in un Grande Giro. La Bahrain McLaren proverà comunque a fare classifica con Wout Poels che è andato a fase alterne al Tour de France. Avrà al suo fianco anche l'esperto Mohoric.

Che figuraccia per Buitrago! Pensa di aver vinto, ma manca ancora un giro

AG2R

Dorsale Corridore 121 Clément Champoussin 122 Mathias Frank 123 Alexandre Geniez 124 Dorian Godon 125 Nans Peters 126 Harry Tanfield 127 Quentin Jauregui 128 Alex Domont

Questa volta l'AG2R si presenta senza un vero e proprio capitano e andranno a caccia di tappe tra Geniez, Frank, Domont e Peters (già vincitore di una tappa al Tour de France). Ma occhio soprattutto al giovane scalatore Champoussin.

Peters vince la 1a tappa sui Pirenei: è standing ovation. Rivivi l'arrivo

CCC

Dorsale Corridore 131 Simon Geschke 132 Will Barta 133 Jan Hirt 134 Jakub Mareczko 135 Michal Paluta 136 Lukasz Wisniowski 137 Georg Zimmermann 138 Francisco José Ventoso

È l'ultimo Grande Giro per la CCC che a fine stagione si scioglierà. Non ci saranno né Trentin né De Marchi, ma vedremo Jakub Mareczko che proverà a combinare sicuramente qualcosa in volata. Per le tappe in salita aspettiamoci delle azioni da lontano da parte di Hirt e Geschke.

Jakub Mareczko vola nella 1a tappa del Tour of Hainan: 40a vittoria in carriera!

Lotto Soudal

Dorsale Corridore 141 Tim Wellens 142 Gerben Thijssen 143 Stan Dewulf 144 Kobe Goossens 145 Tomasz Marczynski 146 Rémy Mertz 147 Tosh Van Der Sande 148 Brent Van Moer

La Lotto Soudal della Vuelta conta davvero poco sulla esperienza, ma metterà in campo tanta voglia di fare. Ci sono comunque Wellens, Marczynski e Van Der Sande che proveranno a fare i senatori del gruppo belga.

1000 km in 6 giorni in bici: l'avventurosa 'ultima fuga' di Wellens e De Gendt

Cofidis

Dorsale Corridore 151 Guillaume Martin 152 Fernando Barceló 153 Natnael Berhane 154 José Herrada 156 Victor Lafay 157 Luis Ángel Maté 158 Emmanuel Morin 159 Pierre-Luc Périchon

Dopo l'11° posto nella generale al Tour de France, Guillaume Martin cerca il definitivo salta di qualità ma dovrà osare un po' di più alla Vuelta. Questa volta non avrà manforte da Jesús Herrada, fermato proprio all'ultimo dal Covid. Avrà a disposizione l'altro Herrada, Berhane, Maté e Barceló. E questa volta si scende in campo per un unico obiettivo e non fare doppia corsa come al Tour quando c'era da far la volata per Viviani.

Viviani messo giù da una moto: riparte, ma che sfortuna!

NTT

Dorsale Corridore 161 Carlos Barbero 162 Stefan De Bod 163 Nic Dlamini 164 Benjamin Dyball 165 Enrico Gasparotto 166 Michael Valgren 167 Reinardt Janse van Rensburg 168 Gino Mäder

Pochi volti conosciuti, ma la NTT vuole comunque mettersi in mostra alla Vuelta con corridori del calibro di Michael Valgren e Enrico Gasparotto.

Movistar

Dorsale Corridore 171 Alejandro Valverde 172 Jorge Arcas 173 Imanol Erviti 174 Enric Mas 175 Nélson Oliveira 176 José Joaquín Rojas 177 Marc Soler 178 Carlos Verona

Per 7/8 è lo stesso gruppo che abbiamo visto al Tour e che ha vinto la classifica a squadre della Grande Boucle. Unico assente Dario Cataldo, che è al Giro, sostituito da Arcas. Si punta ancora tutto su Enric Mas che alla Vuelta fece 2° alle spalle di Simon Yates. Poi lo spagnolo si perse fino a ritrovarsi proprio al Tour, con un 5° posto di prestigioso. L'obiettivo sarà quello di conquistare il podio in questa edizione. Valverde, magari, qualche tappa...

Carretero che combini? Prende la borraccia e la lancia contro l'ammiraglia

Israel

Dorsale Corridore 181 Daniel Martin 182 Omer Goldstein 183 Reto Hollenstein 184 James Piccoli 185 Mihkel Räim 186 Alexis Renard 187 Rory Sutherland 188 Matteo Badilatti

Daniel Martin ci riproverà sulle strade della Vuelta, dopo gli ultimi risultati poco rassicuranti nei Grandi Giri quando ha tentato di fare classifica generale. Squadra con pochi volti nuovi, tranne quelli dei più esperti Sutherland e Piccoli. La squadra israeliana ha da poco ottenuto, però, il suo primo successo in un Grande Giro, con il guizzo di Dowsett in quel di Vieste al Giro d'Italia.

Che paura sul traguardo: passa un cagnolino prima dell'arrivo di Dowsett

Total Direct Énergie

Dorsale Corridore 191 Niki Terpstra 192 Lorrenzo Manzin 193 Valentin Ferron 194 Jonathan Hivert 195 Pim Ligthart 196 Paul Ourselin 197 Romain Sicard 198 Julien Simon

Non ci sarà Bonifazio che, dopo il Tour de France, si è concentrato sulle Classiche del Nord e ha una De Panne da affrontare il 21. La Total Direct Énergie ci proverà quindi in volata con Manzin, mentre Terpstra, Sicard e Simon cercheranno qualche azione in fuga.

Caja Rural-Seguros RGA

Dorsale Corridore 201 Jonathan Lastra 202 Jon Aberasturi 203 Julen Amezqueta 204 Aritz Bagües 205 Jefferson Cepeda 206 Jhojan García 207 Héctor Sáez 208 Gonzalo Serrano

Come per la Burgos, anche la Caja Rural cerca visibilità con qualche azione in fuga.

Capolavoro di Madrazo a Javalambre! Sua la prima salita, Superman Lopez si riprende la maglia

Burgos-BH

Dorsale Corridore 211 Ángel Madrazo 212 Jetse Bol 213 Óscar Cabedo 214 Jesús Ezquerra 215 Alex Molenaar 216 Juan Felipe Osorio 217 Willie Smit 218 Ricardo Vilela

Formazione Continental che cercherà di mettersi in mostra con diverse fughe con i vari Bol, Ezquerra, Vilela, già visti a queste latitudini. Ci sarà anche Madrazo che proverà a prendersi la maglia a pois fino alle grandi salite.

Da Irun a Madrid: il percorso della Vuelta 2020 in 3D

Vuelta di Spagna Niente Vuelta per Fabio Aru e l'UAE Emirates non gli rinnova il contratto 15/10/2020 A 13:32