Niente Vuelta per Tadej Pogacar. Il 22enne sloveno, secondo più giovane della storia a vincere il Tour de France, non rinnoverà la sfida con Primoz Roglic alla corsa a tappe spagnola. Di comune accordo con la sua squadra, l'UAE Emirates, ha deciso di porre fine alla sua stagione dopo alcuni successi pesanti. Ricordiamo che in Slovenia si è cominciato a correre già da giugno ed è stata un'annata molto particolare considerando il lockdown. Giusto fermarsi qui.