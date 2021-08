tra poco il report completo...

Ci chiedevamo: Fabio Aru sta tornando? Il corridore sardo aveva fatto un'ottima Vuelta a Burgos, prima in sostegno del suo capitano Domenico Pozzovivo, poi da leader quando il lucano si è dovuto ritirare per una frattura al ginocchio. Aru aveva tenuto duro e aveva completato la corsa a tappe castiglianoleonese con un fantastico 2° posto alle spalle di Mikel Landa. Un piazzamento che aveva incoraggiato tutti sia in vista della prossima Vuelta (che partirà il 14 agosto) sia per il futuro. Ma, nel giorno della presentazione della Vuelta, l'ex corridore di Astana e UAE Emirates ha annunciato l'imminente ritiro dal professionismo. Proprio dopo la Vuelta di Spagna che sarà quindi la sua ultima corsa.

