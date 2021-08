Mikel Landa. Il basco, Vuelta a Burgos del 2017. Ma andiamo con ordine: Bardet leader della classifica, mentre Domenico Pozzovivo è costretto all'abbandono per una frattura al ginocchio sinistro rimediata Fabio Aru ai gradi di capitano e il sardo è riuscito a tenere il ritmo di Mikel Landa e di Mark Padun, cosa che non ha fatto invece Romain Bardet che si è staccato già a 5 km dal traguardo, sulla salita di Lagunas de Neila. Ad avere la meglio, invece, è Hugh Carthy che, dopo la fuga improbabile del giorno prima, riesce però ad alzare le braccia al cielo battendo Rubio e Bernal che avevano attaccato con lui. Per Carthy un ritorno alla vittoria, visto che non esultava 2° nella generale. Improbabile che faccia Sorprese a non finire nell'ultima tappa della Vuelta a Burgos che rilancia le quotazioni di. Il basco, dopo l'infortunio al Giro , torna a vincere una classifica generale di una corsa a tappe: l'ultima era stata proprio la. Ma andiamo con ordine:leader della classifica, mentreè costretto all'abbandono per una frattura al ginocchio sinistro rimediata nella frazione di Aranda de Duero , con il corridore lucano che - stoicamente - era comunque riuscito a terminare la tappa. Promosso quindiai gradi di capitano e il sardo è riuscito a tenere il ritmo di Mikel Landa e di, cosa che non ha fatto invece Romain Bardet che si è staccato già a 5 km dal traguardo, sulla salita di. Ad avere la meglio, invece, èche, dopo la fuga improbabile del giorno prima, riesce però ad alzare le braccia al cielo battendoche avevano attaccato con lui. Per Carthy un ritorno alla vittoria, visto che non esultava dalla tappa dell'Angliru , alla Vuelta dell'anno scorso. Bernal dimostra comunque di esserci e arriva 4°, mentre Landa è 6° ma con la maglia di leader in tasca. Grandi applausi, comunque, per Fabio Aru che si piazza. Improbabile che faccia classifica generale alla Vuelta , ma potrà essere comunque uno dei protagonisti. Già il fatto di vincere una tappa sarebbe un grandissimo risultato per l'ex campione nazionale italiano.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Mikel Landa 18h30'00'' 2. Fabio Aru +36'' 3. Mark Padun +43'' 4. Pavel Sivakov +49'' 5. David de la Cruz +52'' 6. Romain Bardet +54'' 7. Einer Rubio +58'' 8. Santiago Butrago +1'09'' 9. Geoffrey Bouchard +1'22'' 10. Sébastien Reichenbach +1'40''

Cronaca

Parte subito la classica fuga di giornata: all'attacco Calmejane (AG2R Citroën), Anacona (Arkéa Samsic), Gamper (Bora Hansgrohe), Jacobs (Movistar), Maitre (TotalEnergies) e Einhorn (Israel). I 6 non superano mai il minuto e mezzo di vantaggio e, dopo un'ora di corsa, vengono riassorbiti dal gruppo. Nuovi scatti e questa volta evadono Serrano (Movistar), Bizkarra (Euskaltel Euskadi), Vanmarcke (Israel), Craddock (Education Nippo), Cuadros (Caja Rural) e Burghardt (Bora Hansgrohe). Questa azione è buona, tanto che a 50 km dal traguardo il gruppo è ancora parecchio distante e la DSM, del leader Bardet, da sola non riesce a recuperare. Si muovono Bahrain Victorious e BikeExchange con il tentativo di ricucire lo strappo prima dell'ultima salita di giornata. Sull'Alto del Collado de Vilviestre, il penultimo GPM prima del Lagunas de Neila, i fuggitivi hanno ancora 2'30'' di margine sul gruppo. Comincia l'ultima salita e la Bahrain Victorious di Landa si mette a fare un gran ritmo per recuperare davanti e mettere in difficoltà gli uomini del gruppo.

Davanti restano in 5 a 5 km dal traguardo, con 1' di vantaggio, ma Mark Padun si muove spaccando il gruppo, con Romain Bardet che - a sorpresa - si stacca. I fuggitivi vengono ripresi, ma al cartello dell'ultimo km la corsa esplode. Vanno all'attacco Rubio e Hugh Carthy, seguiti da Bernal. Più staccati gli altri, con Fabio Aru che prova a non perdere di vista Landa. Bernal, intanto, cerca di infilare i due davanti, ma il più lesto è Hugh Carthy che si lascia alle spalle gli avversari a 300 metri dal traguardo e va a vincere in solitaria. 2° Rubio, 3° Simon Yates in rimonta e 4° Bernal. Landa giunge 6° a 16'', ma quanto basta per vincere la classifica generale a discapito di Bardet, arrivato al traguardo con 1'54'' di ritardo. Sorpresa Fabio Aru che si piazza comunque 8° all'arrivo, con un ritardo di 37'', ed è secondo in classifica generale.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Hugh Carthy 3h23'53'' 2. Einer Rubio +5'' 3. Simon Yates +7'' 4. Egan Bernal +13'' 5. Jay Vine +14'' 6. Mikel Landa +16'' 7. Santiago Buitrago +29'' 8. Fabio Aru +38'' 9. Mark Padun +39'' 10. Mikel Bizkarra +44''

