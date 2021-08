Vuelta di Spagna Burgos-Burgos: percorso e favoriti della crono 7 ORE FA

Quando partono i favoriti?

Corridore Orario Nelson Oliveira 19:36 Tobias Ludvigsson 19:46 Ion Izagirre 19:51 Michael Matthews 20:08 Chad Haga 20:10 Magnus Cort Nielsen 20:16 Maximilian Schachmann 20:18 Jan Tratnik 20:42 Josef Cerny 20:44

Jan Tratnik, Nelson Oliveira (19.36) che si piazza sempre nelle prime posizioni delle crono. Poi Ludvigsson alle 19:46, anche se il corridore della Groupama-FDJ non vince una cronometro da tanto tempo. Poi il campione nazionale spagnolo Ion Izagirre, ma soprattutto Michael Matthews. L'australiano è atteso da una grande crono per prendersi poi la roja in volata il giorno dopo. Nel finale arrivano però due grandi avversari di Roglic: appunto Jan Tratnik (20:42) e Josef Cerny (20:44). Tolto Roglic e gli altri capitani di classifica, chi può vincere la cronometro iniziale della Vuelta? Facciamo una rapida carrellata sugli specialisti. Primo su tutti campione nazionale a cronometro sloveno , nella terra di Roglic e Pogacar. Il corridore della Bahrain Victorious partirà alle 20:42, avendo già come punto di riferimento molti tempi a disposizione. Il primo a partire - tra quelli interessanti - è(19.36) che si piazza sempre nelle prime posizioni delle crono. Poialle 19:46, anche se il corridore della Groupama-FDJ non vince una cronometro da tanto tempo. Poi il campione nazionale spagnolo Ion Izagirre, ma soprattutto. L'australiano è atteso da una grande crono per prendersi poi la roja in volata il giorno dopo. Nel finale arrivano però due grandi avversari di Roglic: appunto Jan(20:42) e Josef(20:44).

Quando partono gli uomini di classifica?

Corridore Orario Adam Yates 18:05 Fabio Aru 18:17 Mikel Landa 18:24 Damiano Caruso 18:47 Rafal Majka 19:11 Clément Champoussin 19:21 Giulio Ciccone 19:25 Pavel Sivakov 19:37 Jack Haig 19:56 Mauri Vansevenant 19:58 Alejandro Valverde 19:59 Thomas Pidcock 20:00 Sepp Kuss 20:01 Miguel Ángel López 20:22 Richard Carapaz 20:23 Steven Kruijswijk 20:24 Louis Meintjes 20:27 Lucas Hamilton 20:31 Romain Bardet 20:33 Sergio Henao 20:35 Aleksandr Vlasov 20:37 Guillaume Martin 20:38 Hugh Carthy 20:39 David de la Cruz 20:43 Enric Mas 20:45 Egan Bernal 20:46 Primoz Roglic 20:47

Tra gli uomini di classifica il primo a partire sarà Adam Yates (18:05), con il britannico subito a dimostrare alla sua squadra di star bene. Anche perché, almeno alla vigilia, sembra essere molto dietro nelle gerarchie della Ineos Grenadiers. Poi Aru, Mikel Landa, che non ha mai avuto un gran rapporto con le cronometro, e Damiano Caruso (18:47). Il ragusano, invece, è sempre stato positivo nelle prove contro il tempo e proverà a fare una buona prova per rimanere in classifica, anche se il capitano della Bahrain resta Mikel Landa (e Haig o Padun?).

Alle 19.25 tocca ad un altro italiano che farà si classifica in maniera pesante, almeno si spera: Giulio Ciccone. Un altro fortissimo in salita, ma che paga troppo a crono. Per il corridore abruzzese, comunque, c'è la fortuna che questa sarà una crono corta (7,1 km). Alle 20.23, invece, toccherà a Richard Carapaz. L'ecuadoriano, 2° l'anno scorso, si è detto impaziente di conoscere la sua condizione, anche perché ha dato tantissimo nel mese di luglio tra Tour e Olimpiadi.

Dalle 20:37 al via corridori che la faranno sì la classifica. A partire da Vlasov che, anzi, punta a guadagnare già tanto con questa crono. Poi Guillaume Martin, Hugh Carthy (l'anno scorso 3°), Enric Mas e Bernal (20.46). L'ultimo a partire sarà proprio Primoz Roglic alle 20:47, chissà, magari con l'obiettivo di andare a riprendere proprio il colombiano. Sarà molto improbabile considerando la lunghezza della cronometro. Ma mai dire mai, dopotutto Roglic è il campione olimpico a crono.

