Ci siamo! Parte la 76esima edizione della Vuelta con la cronometro di Burgos, con una scenografia molto particolare. La crono, infatti, avrà inizio dall'interno della cattedrale di Burgos. Tutti a caccia di Primoz Roglic, grande cronoman, ma anche vincitore della Vuelta delle ultime due stagioni. La concorrenza non mancherà visto che la Ineos Grenadiers ha portato Bernal, Carapaz, Adam Yates, Sivakov e Pidcock. Fate voi. Intanto Roglic, però, vuole subito avvantaggiarsi con una crono a lui congeniale, con un GPM di 3a categoria in avvio che farà la differenza.

Il percorso della 1a tappa

La Vuelta si apre e si chiude con una cronometro, cosa che non capitava da anni. Si parte da Burgos, con uno start molto scenico visto che ciascun corridore partirà dall'interno della Cattedrale di Burgos. Partenza tutta in salita, e si scalerà l'Alto del Castillo (3a categoria) con scollinamento dopo 2,5 km. Poi tratto di discesa e ultimi 3,6 km tutti in pianura. Decisiva sarà proprio la parte di salita iniziale, che potrebbe tagliare fuori gli specialisti della crono. Le ultime due prove contro il tempo viste alla Vuelta (Mirador de Ézaro 2020 e Pau 2019) sono state entrambe vinte da Primoz Roglic. Lo sloveno riuscirà a ripetersi? Del resto è diventato, un paio di settimane fa, campione olimpico a cronometro.

GPM e altimetrie:

-Al km 2,5 Alto del Castillo di 3a categoria (quota 942 metri): salita di 1,2 km al 7,1%,

Programmazione tv

Vuelta 2021, Tappa 1: Burgos-Burgos, profilo 3D della crono

I favoriti

Roglic come favorito numero 1 di questa crono. Un po' per storia, ha vinto le ultime due Difficile citare un nome differente dacome favorito numero 1 di questa crono. Un po' per storia, ha vinto le ultime due cronometro della Vuelta , un po' perché è il campione olimpico a cronometro in carica dopo il successo di Tokyo del 28 luglio . È anche un percorso che si addice allo sloveno che vuole subito mettere la sua firma a questa Vuelta 2021.

Vlasov ha dimostrato di essere un ottimo cronoman all'ultimo Giro d'Italia, gli altri due sono degli specialisti in questo esercizio. Tratnik è anche Nelson Oliveira ha sempre ottenuto piazzamenti importanti, anche se la sua unica vittoria alla Vuelta è arrivata in una tappa in linea (nel 2015 con maglia Lampre Merida). Qualche passo più indietro ci sono Vlasov, Tratnik e Nelson Oliveira.ha dimostrato di essere un ottimo cronoman all'ultimo Giro d'Italia, gli altri due sono degli specialisti in questo esercizio.è anche il campione nazionale sloveno a crono (nella terra di Pogacar e Roglic),ha sempre ottenuto piazzamenti importanti, anche se la sua unica vittoria alla Vuelta è arrivata in una tappa in linea (nel 2015 con maglia Lampre Merida).

Ludvigsson, Schachmann, Cerny e Chad Haga. Lo statunitense, però, lo si ricorda per la vittoria Un po' più giù corridori che hanno avuto sicuramente dimestichezza con le cronometro anche se non sono arrivate tante vittorie nell'ultimo periodo. Ci sono. Lo statunitense, però, lo si ricorda per la vittoria della crono di Verona al Giro 2019 . L'unica lasciata da Roglic che aveva conquistato già le prime due prove contro il tempo di quel Giro.

Roglic *****

Tratnik, Vlasov, Nelson Oliveira ****

Cerny, Haga, Ludvigsson, Schachmann ***

Cort Nielsen, Ion Izagirre **

Luis León Sánchez, Rojas, Damiano Caruso, Valverde *

Vuelta: informazioni utili

Sabato 14 agosto, dalle 17:50 (collegamento tv)

