Alto de Cullera si preannuncia scoppiettante. Roglic si riprende subito la roja? Qualcuno lo batterà? L'Italia finalmente si sbloccherà? Non resta che attendere, anche se non c'è da aspettarsi distacchi clamorosi in classifica. Dopo due volate consecutive, che hanno visto sfidarsi Philipsen e Jakobsen , si torna a fare sul serio alla Vuelta. Non è la tappa più dura di questa edizione, avendo un solo GPM alla fine , ma l'si preannuncia scoppiettante.si riprende subito la roja? Qualcuno lo batterà? L'Italia finalmente si sbloccherà? Non resta che attendere, anche se non c'è da aspettarsi distacchi clamorosi in classifica.

Il percorso della 6a tappa

Tappa molto particolare. Si parte in quota, a 600 metri, poi lentamente si scende fino a toccare quota 10 metri con il passaggio a Catarroja. Nella prima parte ci saranno anche diversi dentelli che favoriranno le azioni in fuga. Da Catarroja sarà tutta pianura fino all'arrivo, dove sarà piazzato un GPM di 3a categoria. L'Alto de la Montaña de Cullera di 1,9 km, ma al 9,4% di pendenza media. Un vero e proprio muro. Attaccanti favoriti, ma se dovesse arrivare il gruppo compatto occhio alla "volata” tra gli uomini di classifica. Si può andare a caccia di abbuoni.

GPM e altimetrie:

-Al km 158,3 Alto de la Montaña de Cullera di 3a categoria (quota 184 metri): salita di 1,9 km al 9,4%;

Programmazione tv

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

I favoriti

Avete presente la Freccia Vallone? Beh, la tappa n° 6 della Vuelta non è tanto lontana da quel tipo di percorso: tappa normale fino agli ultimi 1900 metri, quando ci sarà l'Alto de la Montaña de Cullera. Una salita al 9,4%, ma spalmati su 1,9 km. Ecco, un vero e proprio Muro. Ecco che servirà un po' di esplosività per vincere su questa cima, tagliando fuori (forse) corridori come Landa o Miguel Ángel López che hanno bisogno di lunghe salite per fare la differenza. Ecco che i favoriti numero uno, sono proprio quelli che si sfidano alla Freccia Vallone: Primoz Roglic e Alejandro Valverde. Due che in termini esplosività su salite brevi possono dire qualcosa.

Roglic e Alaphilippe sul Mur de Huy alla Freccia Vallone 2021 Credit Foto Getty Images

Prendiamo anche la candidatura di altri corridori, non necessariamente scalatori puri, ma che possono fare la differenza su questo tipo di salita. Ecco che può rientrare il nostro Andrea Bagioli che si è un po' nascosto dopo aver perso la maglia bianca sul Picón Blanco. E ancora Schachmann o lo stesso Matthews che dovesse tenere fino alla fine, potrebbe battere tutti in volata. Adam Yates potrebbe essere un altro corridore che può fare la differenza in cima.

Meno favoriti, come dicevamo, i vari Bernal, Enric Mas, Vlasov, Cicone e gli altri. Alla fine, però, è tutta questione di gambe. E se qualcuno vorrà cominciare a guadagnare qualcosa, può provarci.

Roglic, Valverde *****

Bagioli, Schachmann, Matthews, Adam Yates ****

Bernal, Enric Mas, Vansevenant, Padun, Cort Nielsen ***

Miguel Ángel López, Landa, Vlasov, Ciccone, Fraile, Lastra, Carapaz, Madrazo **

Guillaume Martin, Kuss, Elissonde, Bouchard, Bayer, Vine, Großschartner, Ion Izagirre, Iturria, Hirt *

Vuelta: informazioni utili

Giovedì 19 agosto, dalle 14:50 (collegamento tv)

