Picón Blanco (7,6 km al 9,3%). Per chi ha perso a crono, c'è già un'occasione di mettere in difficoltà Roglic e sfilargli il simbolo del potere. Ci siamo! Dopo la cronometro vinta da Primoz Roglic , e la volata conquistata da Jasper Philipsen , arriva subito la prima tappa di montagna di questa edizione. E non sarà una tappa così, considerando l'arrivo di 1a categoria sul(7,6 km al 9,3%). Per chi ha perso a crono, c'è già un'occasione di mettere in difficoltà Roglic e sfilargli il simbolo del potere.

Vuelta di Spagna Tutte le salite della Vuelta 2021: l'Altu d'El Gamoniteiru fa paura 18 ORE FA

CHI VINCE LA VUELTA 2021? Primoz Roglic Egan Bernal Richard Carapaz Adam Yates Giulio Ciccone Miguel Ángel López Enric Mas Hugh Carthy Aleksandr Vlasov Guillaume Martin Romain Bardet Mikel Landa

Il percorso della 3a tappa

Primo tappone di montagna di questa Vuelta con subito un arrivo di 1a categoria. Partenza non facile in leggera salita, poi discesa, un altro dentello, e la prima salita vera con il Puerto del Manquillo. Per quasi 130 km non ci sarà un km di pianura, terreno ideale per chi cerca le fughe. Fase centrale di tappa 'tranquilla' fino all'Alto de Bocos. Salita "solo" di 3a categoria, ma potrebbe esserci volata tra gli uomini di classifica (se la fuga sarà già stata neutralizzata) perché dà secondi di abbuono allo scollinamento. Si chiude con il Picón Blanco che porterà i corridori fino a 1485 metri di altitudine. Ascesa di 7,6 km con pendenza media del 9,3%, con tantissimi tratti oltre la doppia cifra. Vedremo le prime differenze sostanziali nella generale.

GPM e altimetrie:

-Al km 39,2 Puerto del Manquillo di 3a categoria (quota 1420 metri): salita di 7,2 km al 4,3%;

-Al km 182,8 Alto de Bocos di 3a categoria (quota 780 metri): salita di 2,8 km al 6,3%;

-Al km 202,8 Picón Blanco di 1a categoria (quota 1485 metri): salita di 7,6 km al 9,3%;

Abbuoni:

-Al km 182,8 Alto de Bocos (1. 3'', 2. 2'', 3. 1''),

"Che botta": prima tappa in linea e prima maxi caduta

Programmazione tv

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 luglio al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

Vuelta 2021, Tappa 3: Santo Domingo de Silos-Picón Blanco, profilo 3D

I favoriti

Romain Bardet anche se l'arrivo era dopo il GPM e dopo la discesa che favorì il francese. Il corridore della DSM resta comunque uno dei favoriti, se in condizione, così come Mikel Landa che è già chiamato a rimontare dopo una prova a cronometro insufficiente. Sente l'odore del sangue anche AleksandrVlasov, altro corridore che era presente sul Picón Blanco, e che potrebbe sfilare la maglia roja a Roglic in caso di vittoria. Arrivo sul Picón Blanco, già affrontato proprio 10 giorni fa alla Vuelta a Burgos . In quell'occasione a vincere fuanche se l'arrivo era dopo il GPM e dopo la discesa che favorì il francese. Il corridore della DSM resta comunque uno dei favoriti, se in condizione, così comeche è già chiamato a rimontare dopo una prova a cronometro insufficiente. Sente l'odore del sangue anche, altro corridore che era presente sul Picón Blanco, e che potrebbe sfilare la maglia roja a Roglic in caso di vittoria.

In seconda fila i tre favoriti di questa Vuelta: Roglic, Bernal e Carapaz. Sia il colombiano che l'ecuadoriano devono recuperare sullo sloveno e potrebbe decidere di attaccare in combinata già a 5 km dall'arrivo. Ma lo stesso Roglic ha le sue carte da giocare, considerando la presenza di Kruijswijk e di un Kuss in forma. Sarà un bel tre contro tre. Tutto dipenderà anche dalla possibilità che la fuga sia andata, per accelerare nel caso ci fosse la possibilità di andare a vincere questa tappa. Se uno dei tre si muoverà, non ci sarà scampo.

Sarà interessante capire anche la prima mossa di Giulio Ciccone che si è detto di voler essere più paziente in questa Vuelta, ma è una salita che potrebbe in realtà favorirlo. Anche lui è già chiamato alla rimonta dopo la cronometro. Occhio ad un corridore come Padun, poi ci si attende sempre qualcosa dalla coppia dei Movistar Miguel Ángel López-Enric Mas. Sempre che riescano a trovare la strategia giusta.

Vlasov, Landa *****

Bardet, Roglic, Bernal, Carapaz ****

Kuss, Enric Mas, Ciccone, Padun ***

Adam Yates, Hugh Carthy, Miguel Ángel López, Guillaume Martin, Bouchard, Bayer **

Damiano Caruso, Bizkarra, Madrazo, de la Cruz, Majka, Pidcock, Jack Haig, Champoussin, Vansevenant *

Occhio alla motosega! Un tifoso molto particolare vicino a Bernal

Vuelta: informazioni utili

Lunedì 16 agosto, dalle 14:50 (collegamento tv)

Ajò! Ajò! Quando Aru vinse la Vuelta facendo impazzire Magrini

Vuelta di Spagna Fabio Aru, la decisione è presa: si ritirerà dopo la Vuelta 12/08/2021 A 13:40