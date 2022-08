Vuelta di Spagna, dalla prima storica apparizione del 1935 all'ultima del 2021 con il successo di Primoz Roglic, che ha conquistato Fabio Aru che ha voluto, successivamente, chiudere la propria carriera Andiamo a ripercorrere cronologicamente le edizioni della, dalla prima storica apparizione del 1935 all'ultima del 2021 con il successo di, che ha conquistato il suo terzo titolo consecutivo . E quanti sono gli italiani che hanno trionfato in Spagna? Nel 2015 l'ultimo successo di un azzurro, quello diche ha voluto, successivamente, chiudere la propria carriera proprio alla Vuelta lo scorso anno

I vincitori della Vuelta di Spagna dal 1935 al 1950

Edizione Corridore Nazione 1935 Gustaaf Deloor Belgio 1936 Gustaaf Deloor Belgio 1941 Julián Berrendero Spagna 1942 Julián Berrendero Spagna 1945 Delio Rodríguez Spagna 1946 Dalmacio Langarica Spagna 1947 Edward Van Dijck Belgio 1948 Bernardo Ruiz Spagna 1950 Emilio Rodríguez Spagna

Nei primi anni è stato un affare per belgi e spagnoli anche se, fino al 1950, la Vuelta non era una corsa a tappe allo stesso livello di Giro e Tour. Si faceva e non si faceva. Oltre agli stop per le guerre, solo dal 1955 la Vuelta divenne un appuntamento fisso all'interno della stagione di ciclismo.

I vincitori della Vuelta di Spagna dal 1955 al 1969

Edizione Corridore Nazione 1955 Jean Dotto Francia 1956 Angelo Conterno Italia 1957 Jesús Loroño Spagna 1958 Jean Stablinski Francia 1959 Antonio Suárez Spagna 1960 Frans De Mulder Belgio 1961 Angelino Soler Spagna 1962 Rudi Altig Germania 1963 Jacques Anquetil Francia 1964 Raymond Poulidor Francia 1965 Rolf Wolfshohl Germania 1966 Francisco Gabica Spagna 1967 Jan Janssen Paesi Bassi 1968 Felice Gimondi Italia 1969 Roger Pingeon Francia

Nel 1956 arriva il primo successo di un italiano con Angelo Conterno che trionfò su Jesús Loroño e Raymond Impanis. Arrivano anche i francesi, con Anquetil che è il primo corridore a completare la Tripla Corona e arriva anche il successo di Raymond Poulidor nel 1964. Sì proprio il nonno di Mathieu van der Poel. Erano gli anni in cui si piazzò sempre al Tour (8 podi, ma mai una vittoria alla Grande Boucle), ma conquistò la Vuelta al debutto. Nel 1968 altra vittoria da ricordare, quella di Felice Gimondi davanti a Francés e Vélez. Appena giù dal podio si era piazzato Vittorio Adorni.

I vincitori della Vuelta di Spagna dal 1970 al 1979

Edizione Corridore Nazione 1970 Luis Ocaña Spagna 1971 Ferdinan Bracke Belgio 1972 José Manuel Fuente Spagna 1973 Eddy Merckx Belgio 1974 José Manuel Fuente Spagna 1975 Agustín Tamames Spagna 1976 José Pesarrodona Spagna 1977 Freddy Maertens Belgio 1978 Bernard Hinault Francia 1979 Joop Zoetemelk Paesi Bassi

Anni '70 di grandi battaglie. C'è la vittoria di Ocaña, la doppietta di Fuente e nel '73 arriva il primo e unico successo nella corsa spagnola di Eddy Merckx. Anche perché quella fu l'unica volta in cui Merckx disputò la corsa spagnola, completando anche lui la Tripla Corona. Da ricordare l'edizione del 1977. Ad indossare la prima maglia di leader è Freddy Maertens grazie alla vittoria del cronoprologo. Vincerà altre due tappe per un tris consecutivo, ma di tappe il belga ne vinse 13 su 21. Fu leader assoluto dalla prima all'ultima giornata. Poi vittorie importanti anche per Hinault e Zoetemelk.

I vincitori della Vuelta di Spagna dal 1980 al 1989

Edizione Corridore Nazione 1980 Faustino Rupérez Spagna 1981 Giovanni Battaglin Italia 1982 Marino Lejarreta Spagna 1983 Bernard Hinault Francia 1984 Éric Caritoux Francia 1985 Pedro Delgado Spagna 1986 Álvaro Pino Spagna 1987 Luis Herrera Colombia 1988 Sean Kelly Irlanda 1989 Pedro Delgado Spagna

Negli anni '80 da ricordare anche il trionfo di Giovanni Battaglin nel 1981 che prese la maglia nella cronometro di Sierra Nevada fino a portarla a Madrid. Ci fu la doppietta di Hinault, i due trionfi di Pedro Delgado, il successo del colombiano Luis Herrera (il primo sudamericano a trionfare) e quello di Sean Kelly. Una vittoria molto particolare per l'irlandese che era considerato solo un passista anche se aveva ottenuto piazzamenti importanti già negli anni precedenti a Tour e Vuelta.

I vincitori della Vuelta di Spagna dal 1990 al 1999

Edizione Corridore Nazione 1990 Marco Giovannetti Italia 1991 Melchor Mauri Spagna 1992 Tony Rominger Svizzera 1993 Tony Rominger Svizzera 1994 Tony Rominger Svizzera 1995 Laurent Jalabert Francia 1996 Alex Zülle Svizzera 1997 Alex Zülle Svizzera 1998 Abraham Olano Spagna 1999 Jan Ullrich Germania

L'Italia torna al successo con l'affermazione di Marco Giovannetti che, oltre al 3° posto di quell'anno al Giro, conquista la Vuelta battendo il grande favorito Pedro Delgado. Poi arrivano gli svizzeri: tris consecutivo per Tony Rominger dal '92 al '95, doppietta per Alex Zülle dal '96 al '97. Nel mezzo l'affermazione di Laurent Jalabert. Il secolo si chiude con la vittoria di Jan Ullrich che, dopo l'hurrà al Tour nel '97, mette un altro Grande Giro in bacheca.

PS: dal '95 viene anche cambiato il calendario internazionale, con la Vuelta che passa ad essere l'ultimo Grande Giro della stagione venendo disputato da quell'anno a settembre dopo Giro e Tour.

I vincitori della Vuelta di Spagna dal 2000 al 2009

Edizione Corridore Nazione 2000 Roberto Heras Spagna 2001 Ángel Casero Spagna 2002 Aitor González Spagna 2003 Roberto Heras Spagna 2004 Roberto Heras Spagna 2005 Roberto Heras Spagna 2006 Aleksandr Vinokurov Kazakistan 2007 Denis Menchov Russia 2008 Alberto Contador Spagna 2009 Alejandro Valverde Spagna

Sono gli anni del dominio di Roberto Heras che vince 4 edizioni su 6 dal 2000 al 2005 (e con tre squadre diverse). Heras diventa inoltre il secondo corridore della storia a fare tris consecutivo come Rominger negli anni '90. Belle vittorie anche per Vinokurov, Menchov e Valverde, che nel 2009 vince il suo primo e unico Grande Giro in carriera. Nel 2008 c'è però il successo di Alberto Contador che, nella stessa stagione, vince anche il Giro d'Italia. L'anno prima conquistò il Tour... Il Pistolero ha così completato la Tripla Corona in 1 anno e 2 mesi, diventando il corridore che ha impiegato meno tempo - dal punto di vista cronologico - per ottenere il successo in tutti i Grandi Giri.

I vincitori della Vuelta di Spagna dal 2010 al 2021

Edizione Corridore Nazione 2010 Vincenzo Nibali Italia 2011 Chris Froome* Gran Bretagna 2012 Alberto Contador Spagna 2013 Chris Horner Stati Uniti 2014 Alberto Contador Spagna 2015 Fabio Aru Italia 2016 Nairo Quintana Colombia 2017 Chris Froome Gran Bretagna 2018 Simon Yates Gran Bretagna 2019 Primoz Roglic Slovenia 2020 Primoz Roglic Slovenia 2021 Primoz Roglic Slovenia 2022 ? ?

Nel 2010 arriva l'importantissima vittoria di Vincenzo Nibali che trova il successo alla Bola del Mundo prima dei festeggiamenti di Madrid. Vittoria importante perché quello fu il primo Grande Giro conquistato dallo Squalo che proprio con la Vuelta di quest'anno dirà addio al ciclismo. L'anno dopo ci fu la vittoria di Juan José Cobo, vittoria però annullata 8 anni per doping, col 'trofeo' consegnato poi a Chris Froome nel 2019.

Negli anni si contano anche due vittorie di Contador, un altro successo per Froome che nel 2017 fece doppietta Tour+Vuelta ma, soprattutto, l'affermazione di Fabio Aru nel 2015. Quello è anche l'ultimo successo di un italiano alla Vuelta. Negli ultimi tre anni, invece, il dominio di Primoz Roglic. Con un'altra vittoria farebbe poker consecutivo, cosa mai capitata nella storia della Vuelta.

