Una Vuelta che resta condizionata dai casi Covid quella che stiamo vivendo in queste settimane. Dopo appena una settimana di gara sono 12 i corridori che hanno lasciato la compagnia per la positività al virus. Ufficializzati oggi i ritiri di Mathias Norsgaard della Movistar e Jarrad Drizners della Lotto Soudal.

Primo ritiro in casa Movistar che perde il 25enne Norsgaard, campione danese a cronometro e abile pedalatore, un gregario che poteva essere prezioso per Enric Mas nelle tappa pianeggianti. Rimane con 6 uomini la Lotto Soudal che aveva già perso Cras nella seconda tappa. Sfortunato il classe 1999 Drizners che stava affrontando il suo primo Grande Giro, lui che ha vinto la classifica scalatori all'ultimo Giro di Polonia.

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.