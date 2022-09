Mads Pedersen, mattatore di questa Vuelta, che probabilmente è rimasto anche sorpreso del fatto che Molano fosse lì per sé e non per Ackermann. Male Groves, per non parlare di Tim Merlier che non l'ha mai vista in queste tre settimane. E poi c'è Evenepoel che può invece festeggiare la conquista La vittoria di Molano a Madrid chiude definitivamente la Vuelta 2022. E che volata quella del colombiano dell'UAE Emirates che, dopo essere stato usato sempre con ultimo uomo, è riuscito a colpire nel giorno in cui ha avuto carta bianca. Battuto, mattatore di questa Vuelta, che probabilmente è rimasto anche sorpreso del fatto che Molano fosse lì per sé e non per. Male, per non parlare diche non l'ha mai vista in queste tre settimane. E poi c'èche può invece festeggiare la conquista della classifica generale

Promossi

Juan Sebastián Molano

A volte fa il velocista, altre volte fa l'ultimo uomo. Anche Juan Sebastián Molano stesso non ha ben colpito il suo ruolo, ma in questa Vuelta era stato usato dall'UAE Emirates come lead-out di Ackermann. Per quest'ultimo sprint, però, liberi tutti e i due UAE hanno fatto due volate parallele. Illuminazione della squadra emiratina visto il successo di Molano che ha battuto nientemeno che Mads Pedersen nella volata di Madrid. È anche la sua prima vittoria nei Grandi Giri.

Luke Plapp

La Ineos Grenadiers, non avendo un velocista, ha provato a muovere la corsa mandando Luke Plapp in fuga. Mossa che, comunque, permetteva alla squadra degli uomini in nero di non lavorare in gruppo, considerando che lo sprint lo hanno comunque fatto con Ben Turner. Plapp è stato un treno molto interessante per tutto il circuito, con il campione nazionale australiano ripreso solo a 700 metri al traguardo.

Julius Johansen

Bravo Plapp come bravo anche Julius Johansen. Giusto riconoscimento anche per il corridore danese dell'Intermarché Wanty-Gobert che, quando si tratta di pedalare come un treno, non ha problemi, anzi. Sì è proprio quel Johansen che fa parte del quartetto danese dell'inseguimento a squadre su pista, vincitore dei Mondiali nel 2020.

Bocciati

Tim Merlier

0 in pagella per Tim Merlier. Qualche piazzamento, ma niente di più. Eppure le volate ci sono state. Ma il campione nazionale belga non è mai stato in partita in queste settimane. Tanto che, in quest'ultimo sprint, per l'Alpecin Deceuninck ci ha provato Lionel Taminiaux.

Kaden Groves

Anche lui male male. Kaden Groves, vincitore a Cabo de Gata, non è andato oltre il 6° posto a Madrid: si poteva fare di più. Ma, probabilmente, non era al top della condizione tanto che la BikeExchange Jayco non ha mai lavorato in testa al gruppo.

Davide Cimolai

Bocciato per modo di dire. Detto questo, Davide Cimolai non è andato oltre il 17° posto nella volata di Madrid. Si poteva fare di più, anche se in questa Vuelta ha sempre lavorato per Bryan Coquard. Risultato che non fa morale in chiave Italia. Tra Tour de France e Vuelta di Spagna, 0 vittorie per noi.

