Si parte venerdì 7 gennaio con le gare per gli amatori e la Team Relay, poi da sabato 8 gennaio si comincia a fare sul serio. Domenica è la giornata clou con la gara femminile a partire dalle 13.10 e la gara maschile a partire dalle 14.30.

Percorso lungo 2,6 km che dovrebbe ripetersi tra le 7 e le 8 tornate. Tracciato molto tecnico ed esigente che mostrerà, a carte scoperte, non solo la condizione fisica di ciascun crossista, ma anche le abilità e la qualità nel sapere 'guidare' la bicicletta. 34 metri di dislivello medio, picco di altitudine di 99 metri.

---Uomini---

Tra gli uomini, i favoriti restano. Ovvero lo stesso duo che si è dato battaglia lo scorso anno a Lecce e l'anno prima a Schio. Come outsider mettiamo sempre(vincitore nel 2018), mentre una fila più dietro vediamo l'altro Braidot, Daniele, e i due fratelli Samparisi. Poche chance per Cristian Cominelli che in stagione lo abbiamo visto poco, a parte un 5° posto a Brugherio e un 8° posto a Cremona. Ultimo, ma la citazione è doverosa, per il solitoche a 44 anni suonati è ancora lì a battagliare con i giovani.

Gioele Bertolini, Jakob Dorigoni *****;

Luca Braidot ****;

Daniele Braidot, Lorenzo Samparisi, Nicolas Samparisi ***;

Cristian Cominelli **;

Martino Freut *;

---Donne---

Tra le donne, a portare la maglia èche, però, in questa stagione non ha brillato particolarmente. Ancora non ha vinto e il suo miglior risultato è il 2° posto a San Colombano Certenoli, mentre nei circuiti 'major', conta un buon 7° posto nella tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole e nulla di più. In tutta la stagione ha collezionato solo sei top 10 tra tutte le gare. Ecco perché vediamo più favoritache, proprio nella passata stagione, aveva perso la maglia tricolore dopo un dominio incontrastato durato 9 anni. La bolzanina è stata la migliore quest'anno, ricordando il 4° posto di Val di Sole , ma anche le vittorie a Jesolo, San Colombano e Oderzo, oltre a tre top 10 in Coppa del Mondo. Attenzione sempre a, meno bene Chiara Teocchi che in stagione si è vista poco.