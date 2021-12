Lucinda Brand, è stata la giovane Fem van Empel a fare la corsa prendendosi la vetta già dalle fase iniziali di corsa. Marianne Vos in difficoltà a causa di un Eva Lechner che ha accarezzato il sogno podio, finendo poi al 4° posto. Una tappa che ricorderemo per molto tempo e che potremo inserire nella lista È la gara che dovrebbe convincere il CIO a portare il Cross alle Olimpiadi invernali . Da questo punto di vista, le donne hanno fatto il loro compito dando spettacolo sul tracciato di Vermiglio. Nonostante l'assenza della leader della generale, è stata la giovanea fare la corsa prendendosi la vetta già dalle fase iniziali di corsa.in difficoltà a causa di un salto di catena , ma la ciclista della Jumbo Visma ha fatto partire una rimonta a dir poco epica. Una dopo l'altra le ha superate tutte, ma proprio tutte. Anche la stessa van Empel che stava già pregustando la vittoria visto la defaillance della Pieterse, caduta, e della Betsema, caduta anche lei. Ma, alla penultima curva, dopo il sorpasso, la Vos è andata a sbattere contro le transenne lasciando così semaforo verde alla 19enne della Pauwels Sauzen-Bingoal. Bene le italiane, con ben tre azzurre in top 10. Tra queste anche la nostrache ha accarezzato il sogno podio, finendo poi al 4° posto. Una tappa che ricorderemo per molto tempo e che potremo inserire nella lista delle corse più belle di sempre

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Fem van Empel 51'50'' 2. Marianne Vos +6'' 3. Maghalie Rochette +11'' 4. Eva Lechner +23'' 5. Denise Betsema +45'' 6. Hélene Clauzel +2'03'' 7. Alice Arzuffi +2'07'' 8. Sanne Cant +2'42'' 9. Puck Pieterse +2'54'' 10. Silvia Persico +3'35'' 11. Rebecca Gariboldi +3'43''

Van Empel batte la Vos: Eva Lechner esulta, è 4a!

Cronaca

La prima a prendere un leggero margine è Fem van Empel che cerca di andare in fuga, inseguita da Marianne Vos e la Betsema. Subito qualche problema per Puck Pieterse che finisce a terra già al primo giro. Lei come tante altre e anche Marianne Vos deve fare i conti con un salto di catena, perdendo così tante posizioni e molti secondi. Van Empel si prende tutti i rischi del caso e l'olandese va via decisa, occhio però anche alla rimonta di Eva Lechner che al termine del secondo giro si ritrova al 5° posto. Puntano alla top 10 anche Persico, Arzuffi e Gariboldi.

Fatica a rientrare la Betsema, perché anche l'olandese finisce per terra, dando altro margine alla van Empel che sembra davvero ingiocabile quest'oggi. Anzi, la Betsema cade ancora e subisce il sorpasso da Maghalie Rochette. Dietro si accende invece un bellissimo duello tra Eva Lechner e Marianne Vos per il 4° posto. La ciclista della Jumbo Visma ha fame e al penultimo giro sorpassa la Lechern, poi anche la Betsema.

Marianne Vos a caccia del podio: sorpasso alla nostra Eva Lechner

Marianne Vos per la vittoria: sorpasso anche alla Rochette! Che rimonta

Anzi, la Vos prova a rimontare anche la van Empel, ma a metà giro dalla fine la ciclista della Pauwels Sauzen-Bingoal conta ancora 10'' di vantaggio. La Vos cerca l'impresa e per poco non ci riesce: il sorpasso alla van Empel c'è, ma va a sbattere contro le transenne alla penultima curva, lasciando così la vittoria alla giovane della Pauwels.

