Sono 34 i crossisti che parteciperanno alla 9a prova di Coppa del Mondo in. Un appuntamento davvero speciale, perché il tracciato dirappresenterà un Test Event per convincere il CIO a portare il cross alle Olimpiadi invernali (si correrà infatti sulla neve). Non mancherà il leader della classifica generale, anche se si presi un turno di riposo Toon Aerts e il campione europeo van der Haar ( 2° e 3° in classifica ), ma in compenso ci saranno due grandi debutti. Parliamo diche, dopo una prima in Superprestige settimana scorsa , cominceranno proprio dall'Italia la loro avventura in Coppa del Mondo. Impossibile rimontare iin classifica, ma era tanta la volontà di essere qui a provare a vincere una tappa che si preannuncia storica. Lato Italia, oltre ai soliti campione nazionale italiano ) e, sono ben 13 gli azzurri iscritti a questa tappa. Un record.