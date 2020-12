Dopo essersi sfidati nella stagione di ciclismo su strada, senza esclusione di colpi, van der Poel e van Aert si ritrovano finalmente anche nella loro "mini” stagione di ciclocross. Il palcoscenico non è per nulla male, visto il circuito di Namur, il Citadelcross, per la seconda tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 che ha visto il successo dell'olandese. Che battaglia tra i due che però non hanno condotto la corsa, dovendo rincorrere a più riprese uno scatenato Pidcock che ha provato la fuga solitaria che è durata fino all'ottavo giro. Una volta ripreso, si sapeva che sarebbe stata battaglia tra van der Poel e van Aert: ha avuto la meglio l'olandese che trova la seconda vittoria in tre gare, dopo il successo ad Anversa di settimana scorsa.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mathieu van der Poel 1h03'59'' 2. Wout van Aert +3'' 3. Tom Pidcock +11'' 4. Michael Vanthourenhout +1'07'' 5. Quinten Hermans +2'09'' 6. Lars van der Haar +2'17'' 7. Toon Aerts +2'53'' 8. Daan Soete +2'57'' 9. Corné van Kessel +3'25'' 10. Ryan Kamp +3'31''

Van der Poel straccia van Aert nel loro primo duello

Cronaca

È Pidcock il primo a rompere gli indugi, con il britannico che porta subito via una fuga composta da quattro uomini. Non si fanno cogliere impreparati Mathieu van der Poel e Wout van Aert, presente anche Vanthourenhout (compagno di squadra di Iserbyt). Pidcock ha provato poi la partenza in solitaria al quarto giro, inseguito da van der Poel. Dopo un giro è rientrato van Aert e insieme al nemico di sempre van der Poel sono riusciti a riprendere Pidcock in testa all'ottavo giro, mentre Vanthourenhout non ha tenuto il passo dei migliori.

Una volta tutti insieme, l'azione decisiva è stata quella di van der Poel che ha operato lo scatto in salita, guadagnando ulteriormente nel tratto in pavé. Van Aert ha provato l'inseguimento, ma ormai era troppo tardi per riprendere l'olandese.

