Puck Pieterse diventa anche la nuova Campionessa europea Under 23. Nella categoria è lei la più forte, anche se c'è la coetanea Shrin van Anrooij. La ciclista dell'Alpecin Deceuninck era già partita in fuga al primo giro, lasciandosi tutte alle spalle. Italiane fuori dalla top 10: la migliore è Asia Zontone che chiude al 12° posto. Dopo il titolo iridato a Fayetteville,diventa anche la nuova Campionessa europea Under 23. Nella categoria è lei la più forte, anche se c'è la coetanea Fem van Empel che vince già tra le élite , con la neerlandese che batte anche la connazionale. La ciclista dell'Alpecin Deceuninck era già partita in fuga al primo giro, lasciandosi tutte alle spalle. Italiane fuori dalla top 10: la migliore èche chiude al 12° posto.

L'ordine d'arrivo

Ciclista Tempo 1. Puck Pieterse 49'02'' 2. Line Burquier +50'' 3. Shirin van Anrooij +1'27'' 4. Marie Schreiber +1'46'' 5. Zoe Bäckstedt +1'53'' 6. Amandine Fouquenet +2'39'' 7. Leonie Bentveld +2'50'' 8. Kristyna Zemanova +3'27'' 9. Lauriane Duraffourg +4'08'' 10. Olivia Onesti +4'31'' 12. Asia Zontone +4'55'' 15. Carlotta Borello +6'11''

Cronaca

Pronti, partenza e Puck Pieterse va subito in fuga. Shirin van Anrooij non risponde presente, sperando che la connazionale vada fuorigiri. La ciclista della Baloise Trek Lions, però, non trova il ritmo giusto per riportarsi sulla campionessa del mondo e accende un duello per il secondo posto con la francese Line Burquier. Nella sfida c'è anche la lussemburghese Marie Schreiber, mentre manca Zoe Bäckstedt - campionessa del mondo juniores - che è vittima di una brutta caduta nella prima tecnica discesa.

La Bäckstedt prova comunque la rimonta, ma si deve accontentare del quinto posto. Davanti non c'è storia invece, con la Pieterse che vince in solitaria con 50'' di vantaggio sulla Burquier. La van Anrooij addirittura terza a quasi 1'30'' a seguito di una caduta nel finale. Zontone chiude 12a 4’55” dalla vincitrice, poi Carlotta Borello 15a a 6'11''.

